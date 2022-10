Plenković: Ne znam na koji bi skup došao Milanović, možda da ga Rusija organizira

Danas je održan redovni sastanak šireg predsjedništva HDZ-a u središnjici stranke na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu, nakon čega je izjave za medije dao Andrej Plenković.

- Razgovarali smo i o vanjsko-političkim temama, dakle mehanizmu koji će ograničiti rast cijena plina. Zadovoljni smo jako što je Hrvatska bila domaćin prve krimske platforme, pokazuje da je podrška Ukrajini pokazala simboličnu težinu, čestitam Jandrokoviću i kolegama na zaista sjajno organiziranom summitu. Isto tako pokazuje to kako je Hrvatska relevantno pozicionirana i na pravoj strani povijesti. Biti uz Ukrajinu znači biti na pravoj strani, to je razlikovanje poštovanja teritorijalnog integriteta od ubojstava i lažnih aneksija koje radi Rusija. Svi oni koji su pratili summit su to itekako pokazali - kazao je na početku.

Razgovori sa Sindikatima

Vezano uz Sindikate, kazao je kako će se i on sutra uključiti u razgovore.

- Vjerujem da ćemo sutra ići ka dogovoru. O tom, sutra - komentirao je.

- Mislim da smo mi izlazili ususret maksimalno koliko smo mogli, ove godine je glavna tema inflacija, ali isto tako vodimo računa da u zadnjih 6 godina inflacija nije prelazila 1 posto, a plaće su rasle. Moramo gledati cjelinu slike, radili smo na tim stvarima. Vlada ima akumulirana postignuća i to naši partneri vide - dodao je.

Govoreći o cijenama goriva, Plenković je kazao:

- Cijene smo držali tri tjedna. Da smo prošli tjedan izašli s prosječnim cijenama za dva tjedna, cijene bi narasle više nego danas. Porast koji se dogodio jučer je manji nego što bi bio prošloga utorka. Već smo smanjivali trošarine i tu ćemo gledati da opskrba bude osigurana, a da koliko toliko cijena bude priuštiva građanima.

Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

- Moramo biti realni, ovo nije najveća cijena goriva u proteklih nekoliko mjeseci. Ne vidim da bi današnje povećanje trebalo biti takvo da dolazi do ovakvih reakcija - komentirao je izjave autoprijevoznika koji su najavili povećanja cijena zbog cijena goriva.

- Da vam sada suspendiramo cijene za gorivo i plin, vidjeli bi koliko je situacija teška - dodao je.

'Intolerantni smo na korupciju'

Govoreći o uhićenom načelniku Općine Seget Vinku Zulimu, kazao je kako nema nikakve dodatne informacije.

- Naša je politika intolerancija na korupciju, no nemam dodatnih saznanja o tome - kazao je.

- Kako bismo mi mogli znati odavde što netko tamo radi? Samokontrola je najbolji mehanizam prevencije. Više koristi HDZ-u što ćemo biti u eurozoni, jeftinije cijene struje i plina, turistička sezona... Ovo je nešto na što mi nemamo utjecaja, mi idemo naprijed. Tko može pratiti ritam, neka ga prati - kazao je Plenković.

Komentirao je izjave Zorana Milanovića koji nije sudjelovao na summitu.

- Ovakav događaj koji smo organizirali je važan. Ove teme mene ne zanimaju, to nek on objašnjava. Valjda se ovdje vidi tko što govori u proteklih godinu dana. Ne znam na koji bi skup on otišao, možda da ga Rusija organizira. Gospođa Pelosi nije gubila vrijeme na nebitne, a ni mi - zaključio je.

