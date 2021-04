Plenković o Berošu: Branit ću ga u Saboru, oporba će izgubiti i 12. inicijativu za opoziv

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u Lječilištu Topusko sudjelovao na sastanku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Premijer Plenković komentirao je i situaciju s ministrom Berošem te hoće li ga braniti ako oporba pokrene opoziv.

- Izgubili su već 11 inicijativa, bit će i 12, neće uspjeti i gotovo. Bila je rasprava na Odboru za zdravstvo koja je dobila spin da je Zdravko rekao da Vili mora raditi uštede, a da je Vili rekao da je reforma na mom stolu. Mi smo razgovarali u subotu ujutro i pojasnili su mi što je tamo bilo. SDP je tu raspravu organizirao jer hoće napraviti problem i to je follow up besramnih optužbi Grbina prema Berošu danas. Mi ćemo to obraniti. Reforma zdravstva se ne radi preko noći nego ozbiljno i napravit će se, a to nema veze s lokalnim izborima - rekao je Plenković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zamjerio je novinarima da su se rugali da korona ne postoji.

- Svi ste se rugali da korone nema. Rugali ste se 28.1. a na kraju se svi time bavimo godinu i pol. Ima li još nešto? Kako vi mene secirate, to je čudo - poručio je Plenković pa komentirao situaciju s cjepivom.

- Mi smo sada u poziciji da imamo najavu do 30.6. više od 3,1 mil doza koje će doći u RH. Mojim angažmanom smo dobili dodatne doze, dobit ćemo još 450 tisuća doza Pfizera, i Moderna je najavila isporuku... S 3 milijuna i 100 tisuća doza treba intenzivirati cijepljenje. To je zadaća ministra, HZJZ-a i županijskih zavoda. Cijepe se svi pa se trebamo cijepiti i mi. Prvom dozom ćemo do tada cijepiti 50% stanovništva ako se ljudi budu htjeli cijepiti.

- Umjesto da se ministri hvale da su riješili problem s veledrogerijama, mi se bavimo drugim temama. To su činjenice.



Upitan je i hoće li ministar Beroš biti odbačen nakon lokalnih izbora kao što neki navode.

- Vlada nema veze s tim, nego se bavi svojim problemima.

Komentirao je i mogućnost da se hrvatske otoke proglasi covid-free zonama.

- Raspravljali smo o tome da procjepljujemo turističke djelatnike. Svi se žele cijepiti, ne samo oni u ugostiteljstvu nego i drugi. Taj plan je na stolu i on će se realizirati, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na troškove lokalnih izbora.

- Što transparentnije financiranje političkih stranaka, to bolje. Otkad sam ja predsjednik HDZ-a nemamo primjedbi državne revizije, sve je jasno i takvo treba biti i na lokalnim izborima. Mi smo raspisali izbore, a što se tiče naknade za članove biračkog odbora, i to smo riješili - zaključio je Plenković.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 19.04.2021.,Topusko - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic sudjelovao je na sastanku Stozera civilne zastite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na podrucju Sisacko-moslavacke, Zagrebacke i Karlovacke zupanije Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

Uz predsjednika Vlade u Topuskom su i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

- Predstavljen je koncept termalnog grada i budućeg centra zdravstvenog turizma u Topuskom. Projekt će pridonijeti kvaliteti ponude cijele Sisačko-moslavačke županije, kazao je Plenković na početku te podsjetio da je u županiji 200 tisuća radnika dobilo potpore za očuvanje radnih mjesta - rekao je u uvodu Plenković te dodao:

- Namjera je Vlade, a stučni tim je izradio, cjeloviti program revitalizacije SMŽ-a - demografska revitalizacija i gospodarski razvoj te bolja prometna povezanost. Vlada je reformom lokalne samouprave omogućila županiji, gradovima i općinama više od 150 milijuna kuna prihoda više nego dosad.

Kaže da je ugovoreno dvije milijarde kuna europskih projekata. Dodaje da su razgovarali o brzoj cesti između Popovače i Ogulina koja bi omogućila novi razvoj ovog kraja.

Čelnik Stožera Tomo Medved zahvalio je ravnatelju lječilišta u Topuskom koje je ugostilo stanovnike Banije kojima je u potresu oštećen dom.

- Danas, 106. dan djelovanja Stožera, aktivno smo uključeni u sanacije posljedica potresa, u najvećoj mjeri stambeno smo zbrinuli ljude koji su ostali bez domova i postavili više od 2000 kontejnera i kućica. Pozicionirali smo 15 stambenih naselja, kako bi ljudi ostali živjeti u neposrednoj blizini svojih domova i radnih mjesta te smo ubrzano proveli pregled oštećenih objekata. Ovaj tjedan još intenzivnije počinjemo s uklanjanjem oštećenih objekata na nizu lokacija, a zaprimljeno je više od 6 tisuća zahtjeva za obnovu. Do sada je uklonjeno devet obiteljskih kuća. Najviše će ih se ovog tjedna početi uklanjati na području Jasenovca, Petrinje, Siska i Majura. 1. svibnja počinje obnova nekonstrukcijskih elemenata na području županije kako bi se preko ljeta 20 tisuća obitelji moglo vratiti u svoje domove. Dosad smo poduzeli niz aktivnosti, od uređenja bunara do postavljanja trafostanica - kazao je Medved te dodao:

- Ovo je nastavak svega što smo dosad radili, s napomenom da ćemo ovakav format stožera nastaviti po cijeloj županiji, a sljedeći tjedan bit ćemo u Hrvatskoj Kostajnici.

Načelnik Topuskog Ivica Kuzmić rekao je kako se nada da će ovaj datum biti početak obnove modernog Topuskog, odnosno vraćanje na mjesto bisera kontinentalnog turizma. Dodao je da je to projekt vrijedan 600 milijuna kuna i da se nada da će ubrzo biti i početak radova na projektu.