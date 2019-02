Plenković: Ministrica Murganić ne treba podnijeti ostavku

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je novinarima vezano uz tragediju na Pagu da ministrica Nada Murganić ne treba podnijeti ostavku te da ne zna odakle takva ideja, podsjetio je da je ministrica odmah nakon sjednice Vlade, u dogovoru s njim, otišla u Zadar kako bi ispitala cijelu situaciju.

Na Pagu je jutros otac s balkona bacio četvero male djece, pri čemu su teško ozlijeđena.

Očekujem od ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić da izvidi jesu li sve službe, centar za socijalnu skrb na zadarskom području pravodobno reagirali ili identificirali problem, kakva je bila situacija, rekao je Plenković novinarima nakon obilježavanja 30. obljetnice pokretanja inicijative o osnivanju Hrvatske demokratske zajednice.

Ni vi ni ja o tom slučaju nismo ništa znali do danas i dopustite da oni u redovitim aktivnostima to identificiraju, a mi ćemo na razini društva jačati preventivne,ali i mehanizme sankcioniranja, zaista najstrožije. Niz primjera koji se dogodio, nasilje u obitelji, nad ženama, vršnjačko nasilje, sve su to negativne pojave s kojima smo suočeni,a kroz medije danas puno prije i brže o njima znamo. To ostaje jedna negativni fenomen protiv kojeg se svi moramo boriti, a najbolje je snažnim obiteljima,odgojem i obrazovanjem, istaknuo je Plenković.

Upitan treba li provjeriti funkcioniranje sustava s obzirom na zaredale slučajeve, Plenković je odgovorio potvrdno dodavši kako ga treba osnažiti čitavo vrijeme. Postoji jedan krug ljudi u Hrvatskoj koji živi na rubu siromaštva gdje se nekada materijalne ili financijske teškoće transformiraju u drugi tip frustracija koji dovodi do nasilja. Sve to treba prevenirati i boriti se protiv nasilja i tih pojava to je zadaća niza ministara i resora, ali i rješavati na lokalnim razinama koje su najbliže građanima, rekao je premijer.

- Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ja smo u kontaktu od jutros prije 8 sati čim smo doznali za taj događaj, ministar zdravstva Milan Kujundžić je bio u kontaktu s liječnicima u bolnici u Zadru pružena je maksimalna skrb, rekao je Plenković.

U hrvatskom društvu kao i i svim drugim, postoje problemi u obitelji - socijalnog karaktera ili manifestirani nasiljem. To najoštrije osuđujemo i želimo da takvih pojava ima što manje, poručio je premijer.

"Nažalost, očito je da se takve monstruozne situacije mogu događati i moram priznati da sam cijeli dan u nevjerici unatoč brojim aktivnostima koje imamo, non-stop o tome razmišljam kako je takvo nešto uopće moguće", rekao je Plenković novinarima.