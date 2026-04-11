OPTUŽILI UKRAJINU

Ruski dužnosnici kažu da je Ukrajina napala regije Kurska i Belgoroda

Hina
11.04.2026.
u 23:01

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima. Zelenski nije spomenuo navodna kršenja primirja u svom večernjem vido obraćanju

Guverneri dviju ruskih pograničnih regija izjavili su u subotu da su ukrajinski dronovi napali ciljeve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, ozlijedivši pet osoba. Napadi su prijavljeni nakon što je 32-satno primirje za pravoslavni Uskrs stupilo na snagu u 16 sati po moskovskom vremenu. Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je primirje u četvrtak, a njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga poštovati.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima. Zelenski nije spomenuo navodna kršenja primirja u svom večernjem vido obraćanju. Ponovio je da će se Ukrajina pridržavati primirja i poželio da ono bude dulje na snazi.

"Bilo bi dobro da se primirje nastavi i nakon ovoga", rekao je Zelenski. "Dali smo ovaj prijedlog Rusiji i ako Rusija ponovno odabere rat umjesto mira, to će svijetu, a posebno Sjedinjenim Državama, pokazati tko što zaista želi."

Aleksandar Kinštejn, guverner Kurske regije, napisao je na državnoj aplikaciji za razmjenu poruka MAX da je ukrajinski dron udario u benzinsku postaju u gradu Lgovu, ozlijedivši tri osobe, uključujući dijete. On je rekao da se napad dogodio nakon početka primirja.

U susjednoj Belgorodskoj regiji, guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da su dvije osobe ozlijeđene u ukrajinskim napadima dronovima. Gladkov je objavio na Telegramu da su muškarac i žena ozlijeđeni u napadima u Šebekinu i Grajvoronu, dva mala grada odmah unutar granice. Također je rekao da su ukrajinske snage granatirale Šebekino, oštetivši kuće i druge zgrade.

Nije naveo točno vrijeme kada su se incidenti dogodili, ali njegova se objava pojavila nakon što je primirje stupilo na snagu.

FOTO Milanović je bio dobro raspoložen: Obišao štandove, virio u čašice, kušao i kolače
1/10
Još iz kategorije

Učitaj još

