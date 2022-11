Plenković: Milanović stalno izvrće jednu lažnu tezu, da je Vlada izručila Agrokor ruskim bankama. To je loše

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je danas na Zagrebačkom velesajmu 44. međunarodni sajam knjige - Interliber. Uz premijera Plenkovića bili su i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Premijer je novinarima komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića da su incidenti u Vukovaru uvijek bili od strane onih koji su sada na vlasti, pritom misleći na dvije kolone. "Ne znam je li baš aludirao na mene", kazao je Plenković na pitanje novinara.

Dotaknuo se Milanovićeve izjave oko Fortenove.



"Ono što je puno lošije, ono što sam ja vidio da je govorio, on stalno izvrće tu jednu lažnu tezu, i to nije dobro da ostaje, a to da je Vlada izručila Agrokor ruskim bankama. To je laž. On kao pravnik zna da su ruske banke bili kreditori, oni koji su dali novac bivšem vlasniku, gospodinu Todoriću koji on nije bio u stanju vratiti ne samo njima nego i brojnim drugima, zadužio je kompaniju za sedam milijardi eura koja je bankrotirala pred našim očima. Vlada je poduzela odvažan korak, spasila radna mjesta, dobavljače, OPG-ove. Kompanija se praktički s poda digla, i ići s ovakvim tezama je lažno, a pogotovo nekoga tko zastupa ruske stavove zadnjih godinu dana, tako da mi je to izvrtanje teza upalo u oči a, a ovo drugo su bile bezvezarije", kazao je Plenković.

"Nitko ne govori o dvije kolone u Vukovaru. On je ove godine odabrao otići u Škabrnju i to je dobro. Mi ćemo otići u Škabrnju nakon što završimo susret sa španjolskim kraljem, 17. studenoga, pa. ćemo popodne u Škabrnju, a sutradan ćemo biti u Vukovaru kao što smo bili sve ove godine i kao što to činimo dostojanstveno. Naša Vlada i naša parlamentarna većina 18. studenoga je proglasila Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, da je Vlada preuzela i zakonski obvezu koordiniranja organizacije, svi ostali su partneri uključujući Vukovar. Očekujem da u Vukovaru bude uvijek dostojanstveno s puno pijeteta i poštovanja prema hrvatskim braniteljima i svima koji su dali najviše za Hrvatsku. Njegovu politizaciju ostavimo za neko drugo vrijeme. Mi kod Vukovara, od kada ja vodim HDZ, smo dostojanstveni i tako ćemo biti i u budućnosti", kazao je. .