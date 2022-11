UŽIVO Plenković o ulasku u Schengen: Potpora Europarlamenta je tu, čekamo još Vijeće EU

Danas se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava 165. sjednica Vlade.

Osim informacija o aktualnom stanju vezanom uz potres, Vlada danas raspravlja o nacrtu konačnog prijedloga zakona o sportu, kao i nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Na početku se obraća premijer Andrej Plenković.

- Spomenut ćemo nužnost zajedničkog djelovanja da se ova ekološka kriza u kojoj živimo usporava i suzbiju njene negativne posljedice za budućnost čovječanstva. Bitno je ostvariti ambicije koje smo definirali u Parizu, imali smo niz sastanaka. Drago mi je također da sam s Berošem bio u Bjelovaru gdje u dogovoru sa županijom preuzeli financiranje kredita za bolnicu koja je izgrađena, ali isto tako ćemo naći nova sredstva kako bi se dovršio proces opremanja bolnice. Gradi se i cesta, šaljemo snažan signal prema ovoj županiji. Imamo još zadaću voditi računa da bolje budu povezani na mrežu autocesta i te su zadaće pred nama - osvrnuo se na početku te se osvrnuo na izglasano izvješće EU parlamenta o ulasku Hrvatske u Schengen.

- Sinoć je u EU parlamentu održana kvalitetna rasprava, Rengel je izjasnio pozitivno mišljenje o ulasku u Schengen. Posebno je važno to što je upravo izglasano izvješće i to s 534 glasa za za članstvo Hrvatske u Schengenu. Čestitam Božinoviću koji je vodio ove aktivnosti zajedno s potporom ministra Malenice i Grlića Radmana. Potpora EU parlamenta je tu, sada smo u završnoj fazi konačnog usvajanja na razini Vijeća EU, a to je ciljano Vijeće koje je na kalendaru 9. prosinca - dodao je.

S tim će Hrvatska zaokružiti dva cilja dublje integracije, komentirao je.

- To su toliko veliki kapitalni državni ciljevi da ćemo u godinama koje su pred naam imati prigode govoriti o plodovima međunarodnog pozicioniranja Hrvatske - objasnio je.

Osvrnuo se i na zakon o sportu o kojem se raspravlja danas na Vladi.

- Ima zadatak napraviti daljni razvoj sporta, bolji način financiranja, kategorizaciju, osnaživanje... Mislim da su sadržaj ovog zakona pozitivno primili i sportaši i treneri koji su ovaj zakon dugo čekali - zaključio je.

