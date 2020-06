Plenković izaziva Bernardića u ring u kojemu je jači

Početni entuzijazam nakon odluke da će na parlamentarne izbore u srpnju u HDZ-u je splasnuo nakon anketa koje su pokazale da je borba za drugi mandat puno neizvjesnija nego što su u ovoj stranci očekivali. Dapače, podaci iz internih anketa rađenih po izbornim jedinicama, kako se može čuti u stranačkim kuloarima, pokazuju čak da bi SDP-ova koalicija mogla za nekoliko mandata iza sebe ostaviti HDZ. Stoga sada iz HDZ-a stižu vijesti o angažmanu nekih "zaboravljenih asova", poput Antona Klimana, ministra u vladi Tihomira Oreškovića, koji je 2016. polučio dobar rezultat u osmoj izbornoj jedinici, a u stranci se nadaju da bi im izborne šanse mogla povećati i personalizirana kampanja, u kojoj bi "povukao" šef stranke i Vlade Andrej Plenković u direktnom srazu s prvim SDP-ovcem Davorom Bernardićem. Visoki stranački dužnosnici uvjeravaju nas tako da u HDZ-u ne vlada pesimizam, ali da su oprezni oko procjene izbornog rezultata, između ostalog i zato što SDP na izbore ide u širokoj koaliciji, dok HDZ izlazi samostalno.

– U egalu smo, izbori će biti neizvjesni, no pred nama je još gotovo mjesec dana u kojima se stvari mogu stubokom promijeniti. Neće biti lako, ne podcjenjujemo protivnika, ali službena kampanja, kada počne, bit će personalizirana i uvjeren sam da Plenković tu može povući u srazu s Bernardićem – kaže izvor iz najužeg stranačkog vodstva.

>> VIDEO Andrej Plenković i Davor Bernardić najizgledniji kandidati za hrvatskog premijera

Da će HDZ u kampanji nastojati iskoristiti slabosti Davora Bernardića, pokazuje i taktika koju stranka primjenjuje u posljednjih nekoliko dana, otkako optužuju Davora Bernardića za kukavičluk, tvrdeći da bježi od televizijskih debata sa šefom HDZ-a. Teren za ovu priču pripremio je sam Plenković, koji je prije tri dana u Puli pozvao Bernardića na sučeljavanje na HTV-u.

– Pristao sam na sučeljavanje 16. lipnja na HTV-u, prije samog početka kampanje. Stoga pozivam i Bernardića da dođe na to sučeljavanje pa da Hrvatska vidi što to on nudi Hrvatskoj, a što ja, kao predsjednik HDZ-a i Vlade. Tada ćemo konačno razgrnuti i razotkriti sve floskule, odnosno tanke i šuplje priče koje Bernardić i njegova ekipa puštaju u eter, ne samo u kampanji nego i u protekle četiri godine – poručio je Plenković.

Na njegove riječi iz SDP-a su uzvratili pitanjem tko je Plenković da uime Hrvatske radiotelevizije poziva Bernardića na sučeljavanje prije početka službene kampanje. Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas putem Facebooka izvijestio je da je predsjednik SDP-a Davor Bernardić već potvrdio sučeljavanja dogovorena za 29. lipnja na RTL-u i 3. srpnja na Novoj TV, a s HRT-om pregovaraju da to bude za vrijeme trajanja službene kampanje. Pritisci na Bernardića iz HDZ-a, međutim, nastavili su se. Na HDZ-ovu su profilu prozvali čelnika SDP-a da je "podvio rep i pobjegao u mišju rupu", a SDP da se kampanja stranke svodi na taktiku "udari, slaži i bježi".

– Bernardić je pobjegao s prvog sučeljavanja, izvlači se da nije dobio poziv. Lako je biti sam na presici i čitati što vam napišu. Dođi u studio, sučeli se s onim tko te izaziva, to je najnormalnije – nastavio je jučer na N1 potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković pa je očito da je riječ o taktici od koje HDZ još neko vrijeme ne namjerava odustati.