Plenković iz Bruxellesa: Za par dana imat ćemo većinu. Oporba širi mržnju i to je politička sramota

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na Godišnjoj konferenciji o proračunu Europske unije u Bruxellesu, a sastao se i s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom. Službeni pregovori o budućem Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje od 2028. do 2034. još nisu službeno započeli, a ova se konferencija može smatrati početkom neformalne rasprave o tome. Riječ je o jednom od najtežih pitanja oko kojeg je uvijek teško postići dogovor.

Do izbora za Europski parlament ostalo je manje od mjesec i pol dana, a u Hrvatskoj su u tijeku pregovori za sastavljanje Vlade nakon što su prije 12 dana održani parlamentarni izbori. Plenković za sastavljanje Sabora kazao je kako se svak se bori za sebe i da su u tijeku pregovori. "Imamo razgovore popodne. Cilj je nastaviti razgovore, približiti stajališta i doći do većine. Smatram da ćemo kroz sljedeće dane dogovoriti novu parlamentarnu većinu", kazao je Plenković i rekao da pregovaraju sa DP-om.

"Mi smo 2016 godine imali istu situaciju s 61 mandat, trebalo nam je mjesec dana kada smo skupili 91 potpis, sad ćemo malo razgovarat nije to ništa neobično. Hrvatski narod je nama treći put dao potporu, mi smo tu jednaki kao i prije, s ogromnim rezultatima."

Premijer je kazao kako ga rezultati ne čudi i kako je oporba politička sramota za Hrvatsku. "Mi smo ona vlada koja je učinila da Hrvatski građani imaju jeftiniji plin, da prebrode ovu krizu na najbolji način, post COVID situaciji, nije to bilo samo od sebe. Što se nas tiče nas ne čudi što smo pobijedili na izborima i u poziciji smo da oformimo vladu. To što oporba širi mržnju prema HDZ-u to je politička sramota za Hrvatsku."

Smatra da odnose prema EU ne može ništa ugroziti pa ni koalicija s DP-om, ali nije zaboravio na predsjednika Republike Zorana Milanović , kojega je opet prozvao za kršenje Ustava. "Imate neke političke aktere koji se bave ekstremno neargumentiranom mržnjom koja je vladala protiv HDZ-a, a ja još jednom poručujem da oni koji su teško poraženi, a to su prije svega Grbin i stric Milanović, već su trebali dati ostavke - rekao je.

SDP i ostali sudionici oporbe prema Plenkoviću isto iza sebe imaju brojne afere i korupcije "Kada nabrojimo korupcije drugih ljudi onda se krenu čudit, a neće ići u detalje koga smo spomenuli. Oni nisu nikakve Snjeguljice, imaju i oni itekako svoje korupcijske afere, na koje ćemo mi stalo upućivat."

Kazao je kako više neće dopuštati oporbi da širi mržnju po HDZ-u "Ne možemo više ovako, ovo je smiješno postalo. Ovdje smo u Europi cijenjeni i puni poštovanja, a onda kad dođemo doma pa netko po našem radu baca blato, to više neće ići, game over." kazao je premijer u Bruxellesu.

