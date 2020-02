Plenković: HDZ mora biti predvodnik u iskorjenjivanju korupcije i kriminala

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u utorak kako ta stranka mora biti predvodnik u iskorjenjivanju korupcije jer je to jedino jamstvo da Hrvatska bude uspješna i razvijena država.

"To je izrazito važno i ono što naši ljudi očekuju, žele da se iskorijeni korupcija, da se borimo protiv kriminala. Tu HDZ mora i treba biti predvodnik, to je jedino jamstvo da budemo uspješna i razvijena država upravo onakva kakvu su sanjali naši utemeljitelji i svi oni koji su dali najviše za Hrvatsku, a to su hrvatski branitelji", rekao je Plenković na 30. obljetnici Prvog općeg sabora HDZ-a, u središnjici na Trgu žrtava fašizma.

Naglasio je kako je hrvatsko pitanje u budućnosti demografska revitalizacija, veća društvena solidarnost, gospodarski razvoj, praćenje trendova četvrte industrijske revolucije, ulaganje u obrazovanje i znanost, ulaganje u mlade te njegovanje obiteljskih vrijednosti.

"Jer one su temelj svakoga naroda i svake države. Vodeći o tome računa biti ćemo brzi u prilagodbi novim okolnostima, jer samo tako moći ćemo osigurati kvalitetniji život svih hrvatskih ljudi. I zato vjerujem da ćemo nastaviti našu politiku", kazao je Plenković.

Dodao je kako se ovom obljetnicom zaokružuje godina obljetnica te kako je uvjeren da će i 2020. godina ostati upamćena zbog jedne bitne promjene. "I stavljanja stvari na svoje mjesto, na inicijativu naše Vlade, Sabor je vratio Dan državnosti na 30. svibnja", ustvrdio je.

"Ta poruka je važna i mi ćemo ga kao država dostojno obilježiti ovoga 30. svibnja. Dobro je prisjetiti se što je bilo hrvatsko pitanje prije 30. godina i prisjetiti se da je predsjednik Tuđman zaista ulovio taj 'Kairosov čuperak' kada su nastajale tektonske promjene u svijetu i u Europi, pad Berlinskog zida, rušenje komunističkih totalitarnih sustava i otvaranje jednoga novoga vremena za zemlje koje nisu živjele u demokraciji od Drugog svjetskog rata", poručio je Plenković.

Istaknuo je da HDZ kao stranka čvrsto uspijeva održavati političku stabilnost koja je preduvjet bilo kakvog gospodarskog rasta, povećanja zapošljavanja, povećanja plaća. "Sva ta postignuća koja smo učinili, napravili smo na način da nismo zaboravili naše temelje", dodao je.

HDZ državotvoran, domoljuban, narodnjački, demokršćanski

Kao temelje koji su vezani za Hrvatsku naveo je vrijednosti Domovinskog rata, dignitet hrvatskih branitelja te jačanje hrvatske vojske i policije.

"Vrijeme koje je pred nama, vrijeme unutarstranačkih izbora, treba biti vrijeme da razmećemo te neistinite informacije, te pokušaje izvrtanja činjenica, nastojanja korištenja retorike nama oporbenih stranaka. U ovom periodu koji je ispred nas moramo biti jasni, vrlo čvrsti i vrlo odlučni. HDZ stoji upravo tamo gdje treba biti, državotvoran, domoljuban, narodnjački, demokršćanski, poštujući sve humanističke univerzalne vrijednosti i štiteći nacionalni interes", istaknuo je Plenković.

Jedan od osnivača HDZ-a Vladimir Šeks u govoru je istaknuo kako je osnivanjem HDZ-a stavljena točka na 'i' nakon čega se provela demokratska revolucija u borbi za slobodu i nezavisnost, a da do sada niti jedna politička stranka nije uspjela okruniti svoj politički put pobjedom na parlamentarnim izborima, pobjedom u izgradnji demokratskog pokreta, pobjedom u obrani zemlje, kao što je to učinio HDZ.

"To je HDZ učinio jer je osjetio bilo svojeg hrvatskog naroda. To bilo hrvatskog naroda je predsjednik Tuđman kao arhitekt HDZ-a, i Hrvatske države je uobličio u Tuđmanovu doktrinu, koja je osigurala da Hrvatska pobijedi u Domovinskom ratu i postane respektirani član EU-a i postane dio slobodnog demokratskog svijeta", kazao je Šeks.