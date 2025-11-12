'Plenković godinama pokušava biti glavni urednik svim medijima. Zaboravlja vlastitu odgovornost'

"Ako se napadi na novinare, snimatelje i fotoreportere ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulicu", stoji u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva. HND tvrdi da premijer Andreja Plenkovića konstantno napada medije, optužujući ih za širenje tenzija. Dodaju kako na taj način proziva "naše kolegice i kolege odgovornima za evidentan porast netrpeljivosti u društvu i pokušaje raznih skupina da ušutkaju svakoga tko misli drugačije jednostavno im utjerujući strah u kosti", stoji u priopćenju.

Iz HND-a ističu kako premijer već godinama pokušava biti glavni urednik svim medijima. Prozivaju ga kako ne preuzima odgovornost za situaciju u društvu i kako je prebacuje na sve ostale. "Zaboravlja pritom vlastitu odgovornost, od prozivanja medija za vođenje 'hibridnog rata' na početku mandata, preko targetiranja nekih medija kao 'osovine zla' do učestalih prozivanja u posljednjih nekoliko dana", objavili su.

Pozvali su premijera i sve ostale predstavnike vlasti da prestanu s prozivanjima i napadima na novinare. Dodaju kako su zaprepašteni današnjim napadom na novinare N1 televizije. Navode kako stoje uz svoje kolege i traže zatvorsku kaznu za počinitelja. Istaknuli su kako je ovaj napad odraz stanja u društvu "u kojem se mržnja i netrpeljivost prema novinarima i novinarkama manifestiraju svakodnevno, od online-prijetnji do fizičkih napada". Također su prozvali premijera da aktivno sudjeluje u neutemeljenim i neprestanim napadima na novinare.