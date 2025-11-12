Naši Portali
OGLASIO SE HND

'Plenković godinama pokušava biti glavni urednik svim medijima. Zaboravlja vlastitu odgovornost'

Zagreb: Zgrada Hrvatskog novinarskog društva
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Laura Puklin
12.11.2025.
u 20:11

Pozvali su premijera i sve ostale predstavnike vlasti da prestanu s prozivanjima i napadima na novinare. Dodaju kako su zaprepašteni današnjim napadom na novinare N1 televizije

"Ako se napadi na novinare, snimatelje i fotoreportere ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulicu", stoji u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva. HND tvrdi da premijer Andreja Plenkovića konstantno napada medije, optužujući ih za širenje tenzija. Dodaju kako na taj način proziva "naše kolegice i kolege odgovornima za evidentan porast netrpeljivosti u društvu i pokušaje raznih skupina da ušutkaju svakoga tko misli drugačije jednostavno im utjerujući strah u kosti", stoji u priopćenju. 

Iz HND-a ističu kako premijer već godinama pokušava biti glavni urednik svim medijima. Prozivaju ga kako ne preuzima odgovornost za situaciju u društvu i kako je prebacuje na sve ostale. "Zaboravlja pritom vlastitu odgovornost, od prozivanja medija za vođenje 'hibridnog rata' na početku mandata, preko targetiranja nekih medija kao 'osovine zla' do učestalih prozivanja u posljednjih nekoliko dana", objavili su. 

Pozvali su premijera i sve ostale predstavnike vlasti da prestanu s prozivanjima i napadima na novinare. Dodaju kako su zaprepašteni današnjim napadom na novinare N1 televizije. Navode kako stoje uz svoje kolege i traže zatvorsku kaznu za počinitelja. Istaknuli su  kako je ovaj napad odraz stanja u društvu "u kojem se mržnja i netrpeljivost prema novinarima i novinarkama manifestiraju svakodnevno, od online-prijetnji do fizičkih napada". Također su prozvali premijera da aktivno sudjeluje u neutemeljenim i neprestanim napadima na novinare. 

Prve fotografije s mjesta užasa: Muškarac smrtno stradao od vatrenog oružja, žena se bori za život
Komentara 2

Pogledaj Sve
FE
felis29
20:24 12.11.2025.

Vi iz HNDa se doista odraz stanja društva i relikt prošlosti iz bivše države. Za vas je vrijeme stalo negdje oko 1990.

ĐO
Đo
20:48 12.11.2025.

Neznam što je to hnd izgleda mi na ljevičaraku organizaciju neke neke novinare se štiti a neke ne .

Kupnja