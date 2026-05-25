Trump sada radi Tajvanu ono što je napravio Ukrajini? Saveznici strahuju od novog američkog zaokreta

Nepouzdan saveznik na Zapadu, Donald Trump sada signalizira da su Sjedinjene Države spremne napustiti svoje saveznike u Aziji obustavom prodaje oružja Tajvanu vrijedne 14 milijardi dolara nakon njegova posjeta kineskom čelniku Xiju Jinpingu. Američki predsjednik dovodi u pitanje dugogodišnju američku politiku "strateške dvosmislenosti" oko osjetljivog statusa Tajvana, koji Kina smatra svojim teritorijem, pritom se sve više priklanjajući Pekingu. "Trenutačno provodimo pauzu kako bismo bili sigurni da imamo streljiva koliko nam treba za Epic Fury, a imamo ga dovoljno", rekao je američki ministar mornarice Hung Cao tijekom saslušanja u Senatu u četvrtak.

"Samo želimo biti sigurni da imamo sve potrebno, a zatim će se prodaja oružja stranim partnerima nastaviti kada administracija procijeni da je to potrebno", dodao je, referirajući se na američko-izraelski rat protiv Irana, koji je iscrpio velike zalihe američkog streljiva, a pritom nije ostvario nijedan od svojih deklariranih ciljeva. Trump je tijekom posjeta Kini, prvog od 2017. godine, vodio intenzivne razgovore sa Xijem upravo o Tajvanu. Prema obrascu ponašanja koji je pokazivao i nakon sastanaka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čini se da Trump ponovno staje na stranu suparničke sile koja je istodobno protivnik dugogodišnjih američkih saveznika, navodi u analizi The Independent.

Govoreći za Fox News nakon dvodnevnog posjeta Pekingu, Trump je sugerirao da omogućavanje obrane Tajvana i zaštita njegove demokracije više nisu prioritet. "Reći ću ovo: ne želim da netko ide prema neovisnosti. I znate, mi bismo trebali putovati 9500 milja kako bismo ratovali. Ne želim to. Želim da se smire. Želim da se Kina smiri", rekao je. Takav stav izazvao je tihu zabrinutost u Aziji i Australaziji, gdje tradicionalni američki saveznici iza zatvorenih vrata traže uvjeravanja Trumpove administracije da SAD ne odustaje od svojih dugogodišnjih obrambenih obveza. Postoji strah da bi Trump mogao odbaciti dugotrajne strateške politike na isti način na koji je narušio principe koji NATO drže na okupu kao obrambeni savez na drugoj strani svijeta.

Kina želi Tajvan. Također polaže pravo na otočje Senkaku kojim upravlja Japan. Gradi umjetne otoke kako bi proširila svoje teritorijalne pretenzije u Južnokineskom moru te provodi vrlo učinkovitu dugoročnu strategiju širenja svojeg imperijalnog utjecaja diljem svijeta kroz trgovinu, eksploataciju minerala i kontrolu prometnih čvorišta, od Mozambika do Makaa. Prethodne američke administracije tvrdile su da preusmjeravaju fokus prema Aziji i širem pacifičkom području kako bi obuzdale kineske ambicije. Tajvan je pristao kupiti Lockheed Martinove projektile-presretače PAC-3 i protuzračne sustave Nasm od SAD-a. Dogovorena prodaja bila je odgovor na pojačane kineske vojne aktivnosti, uključujući upade mornarice i borbenih zrakoplova u blizini Tajvana tijekom posljednje dvije godine.

Regionalne sile promatraju Trumpove prijetnje invazijom na Grenland, koji pripada članici NATO-a Danskoj, njegove prijetnje Kanadi, također članici NATO-a, kao i njegovu podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu kroz obustavu vojne pomoći Kijevu. S pravom strahuju da bi i same mogle biti sljedeće koje će Trump prepustiti svojoj strateškoj viziji podjele svijeta na sfere utjecaja – u kojoj SAD dominira zapadnom hemisferom, Rusija upravlja središnjom Europom i dijelom Azije, a Kini ostaje ostatak svijeta. No, time što se, kako tvrde kritičari, "poklonio" Xiju, Trump istodobno pokazuje i novu razinu strateške slabosti. SAD, zajedno s Izraelom, nije uspio učinkovito projicirati svoju vojnu moć prema Iranu, koji je preživio snažnu zračnu ofenzivu.

Teheran je kao odgovor na američko bombardiranje zatvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet. Kroz taj ključni prolaz izvozi se do 85 posto azijske sirove nafte, a Trump je optužen za gospodarske posljedice svoje bliskoistočne vojne avanture. Vojni neuspjeh dodatno je učvrstio percepciju, koja je već dio europskih strateških planova, da je američka vojna moć pod Trumpom dodatno oslabljena njegovom nesposobnošću za povezano i dugoročno strateško promišljanje.