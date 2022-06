Plenković pozvao Milanovićeve suradnike na bojkot: Ostanu li s njim, njihov kredibilitet je na nuli

Premijer Andrej Plenković nalazi se trenutno u Bruxellesu, a nakon današnjeg dijela summita Europske unije i zapadnog Balkana dao je izjave za novinare.

Čelnici država članica EU-a danas su podržali preporuku o ulasku Hrvatske u europodručje, što je predzadnji korak u procesu odlučivanja.

- Ovime smo ostvarili jedan od strateških ciljeva Vlade, našeg programa. Ispunili smo sve kriterije, uvjete, prošli sve moguće filtere - kazao je na početku.

Osvrnuo se i na ulazak Hrvatske u Schengen.

- Utvrdili smo da će nakon što francusko predsjedanje već idućeg tjedna staviti na dnevni red Vijeća, odluku o ispunjavanju uvjeta Hrvatske za Schengen pošalje u Europski parlament pa najesen očekujemo pozitivno mišljenje EP-a i konačnu odluku Vijeća. To znači da je ovo godina isporuke, dublje integracije Hrvatske u EU. Hrvatska je visoko eurizirana zemlja, skoro 75 posto depozita štediša već sada je u eurima, imamo dvije trećine trgovinske razmjene s članicama eurozone, gotovo dvije trećine turista su građani članica eurozone i to znači da će se ovakva pozitivna ekonomska i financijska vijest odraziti i na ukupni rejting Hrvatske. Postajemo zanimljivi ulagačima koji možda Hrvatsku dosad možda nisu vidjeli u svojim planovima, a naša otpornost bit će bitno snažnija članstvom u eurozoni. Bit ćemo zemlja koja je najmanje provela u tečajnom Mehanizmu ERM II, čak kraće od Slovenije. Želimo da se EU maksimalno angažira kako bi se smanjio rast cijena energenata i kako bi se osiguralo da građani imaju cijene s kojima mogu funkcionirati - osvrnuo se.

- Na našu inicijativu su uspostavljeni jako dobri zaključci za BiH, izvukli smo najbitnije reforme koje se moraju ostvariti i kako bi EK napravila izvješće, a kazali smo i da se hitno treba pristupiti izbornoj reformi. Ovaj boravak u Bruxellesu bio je izrazito pozitivan za Hrvatsku - kazao je.

- Sve kolege su zahvaljivali Hrvatskoj jer je naše članstvo dobar znak. Što se tiče inflacije, govorili smo o tri elementa - banke su zadužene za stabilnost tečaja, drugo je ono što vlade mogu učiniti i to fiskalnom politikom te je treće onaj segment ono što se odnosi na cijene energenata i zajedničke nabave - osvrnuo se Plenković.

Osvrnuo se i na izjave Milanovića.

- Kad kog Hrvatska nešto napravi, uvijek postoji jedan Milanović koji pokušava sve minirati. On ima jedini cilj, a to je naštetiti interesima Hrvata i i Hrvatima u BiH. Ponovno je izvrijeđao Christiana Schmidta, očito on zna da bi on mogao pomoći Hrvatima u BiH i kad je to saznao, odmah krenuo vrijeđati čovjeka koji bi trebao pomoći. To je štetočinska politika koja je protiv interesa Hrvata i Hrvata u BiH - kazao je.

Plenković smatra i da vrijeđanje Bošnjaka u BiH te EU-a i SAD-a pridonosi tome da su oni još manje motivirani za postizanje dogovora.

- Onda nama treba bager da svo to njegovo smeće pospremimo i zabetoniramo. Razmjeri njegove štete su nevjerojatni, govori stvari bez ikakvih konzultacija. Na kraju je kompletno pobjegao od svojih izjava o Finskoj i Švedskoj. On je kompletno nebitan jer je ionako izoliran. Razlika između naše politke i njegove je tolika da je vidi i onaj koji ne pravi vanjsku politku - kazao je.

- Ovaj put pozivam njegove suradnike da se maknu od njega. Ako ostanu s njim, onda to znači da se slažu s njim, a onda je i njihov kredibilitet vrijedan nuli. Neka se maknu iz štetočinske politike u ime reputacije zemlje, da ih ne bude sram sutra hodati po cesti - dodao je.

Komentirao je i najave da bi svijet mogao ući u recesiju.

- Mi smo spremni na sve. Ova situacija uzrokovana brutalnom agesijom Rusije dovodi nas do toga da interveniramo kao država te stajemo iza naših ljudi i to će nas obilježiti. Ovo je bilo vrijeme velikih kriza - kazao je te se osvrnuo na nabavu plina.

- Dali smo jamstva da će se napuniti skladišta. Imamo LNG terminal na Krku koji nam omogućuje nabavu plina i na taj način ćemo osigurati sve za naše građane. Radimo na scenarijima da plina ima dovoljno za zimu - dodao je.

Podsjetimo, čelnici država članica EU-a sinoć su donijeli odluku i oko dodjele kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji, što je Plenković jučer u izjavama novinarima nazvao ''jedinim logičnim odabirom u ovim okolnostima''. Dotaknuo se i BiH za koje je Europsko vijeće po prvi puta jasno izrazilo spremnost da dodijeli status kandidata.