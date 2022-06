Milanović: Ovo s BiH politička je tragedija, umirem od stida. Plenković je izdajnik!

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj promociji polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman“. Poslijepodne predsjednik odlazi u Vrgorac.

Podsjetimo, predsjednik Milanović jučer je na Pantovčaku sazvao izvanrednu konferenciju za novinare na temu članstva BiH u EU, budući da se sinoć na Europskom vijeću odlučivalo o sudbini kandidacijskog statusa ovih zemalja s istoka i jugoistoka Europe.

Bosna i Hercegovina nije dobila status zemlje kandidatkinje, a Milanović je iskoristio priliku da još jednom prozove premijera Andreja Plenkovića i pita ga za koga radi, ustvrdivši da radi protiv interesa Hrvata u BiH.

Nije dugo trebalo čekati odgovor premijera Andreja Plenkovića koji je Milanoviću iz Bruxellesa poručio kako "apsolutno ništa ne prati i ništa ne zna. Radi štetu Hrvatskoj".

Predsjednik je javnosti pripremio još jedno osebujno obraćanje:

O situaciji u BiH

– Što hoće taj čovjek – rekao je Milanović kada mu je novinar rekao da je visoki predstavnik za BiH uputio žalbu.

– Sikter, tako se to kaže u Bosni. On se, kad god treba, maća laća i lati i povlači iz korica svoje takozvane ovlasti i intervenira u sustav izbora. Očito postoje neki kriteriji koje mu netko šapće i netko djeluje. Taj visoki predstavnik nije ništa drugo nego produžena ruka nekih mutnih ljudi u Bosni i Hercegovini i on može raditi što hoće, utamničiti ljude, mijenjati zakone... – komentirao je Milanović ponovivši da bi visoki predstavnik trebao poštovati odluku Ustavnog suda.

– Visoki predstavnik je ništarija, a Plenković je izdajnik – kazao je Milanović.

– U BiH postoje oni kojima je nevjerojatno stalo do toga da ta zemlja napreduje prema EU, a to su Hrvati. Europska unija je nešto dobro za Bosnu i Hercegovinu. Hrvati žele u EU. Drugi, ne mogu reći da su protiv, bošnjačke strukture, ne znam, ali i oni su glasali jednoglasno za europski put – rekao je.

Oštro prema Grliću Radmanu

Meni je drago da je Ukrajina dobila status kandidata, ali Bosna je i prije bila Švicarska za Ukrajinu.

Oštro se osvrnuo i na ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

– Gordan Grlić Radman se outao poručivši BiH da ne može biti kandidat za EU – poručio je Milanović.

Ministra vanjskih poslova predsjednik je nazvao princem od kafilerije iz Sesvetskog Kraljevca. Da ga nije poslao u Budimpeštu, radio bi u kotlovnici, kazao je predsjednik Milanović istaknuvši kako bi upravo tako bilo da ga nije pozvao.

– Ovo je hrvatska politička tragedija. To je uništavanje hrvatske države i šanse da BiH gurnemo u taj prostor jer joj treba gledati kroz prste jer nikada neće ispuniti kriterije koje je ispunila Hrvatska – dodao je.

– Cinički, sadistički bezobrazluk. Što je predstavnik Hrvata napravio? Što je napravio u režiji Plenkovića i tog jadnika? Je l'' potpisao tu klopku? Nije. Okrenuo se i otišao doma i onda poručio da će potpisati ako se unesu izmjene koje ne dolaze u obzir. Umjesto toga Plenković meni tumači koliko je moja Vlada ostavila uvjeta za Schengen. Taj čovjek laže. To su udbaške metode laži. Kada sam otišao 2015. ostavljeno im je zlato od moje Vlade.

Te ljude treba dočekati "paradajzima"

U NATO se može ući pod velikim odmorom, a za Schengen se mora čekati barem dvije godine da bi se samo apliciralo, kazao je Milanović podsjetivši da je Hrvatska iskoristila više od 90 posto sredstava iz fondova za Schengen odgovorivši Plenkoviću na prozivke.

– Ovo je cinična izdaja – ponovio je Milanović. – Ovakva situacija je kulminirala outanjem Gordana Grlića Radmana koji je jučer rekao da ne može jedna disfunkcionalna država ući u EU. Sram me. Umirem od stida, te ljude treba ovdje dočekati paradajzima – zaključio je Milanović.

– Ovo je farsa u režiji nekoliko HDZ-ovaca – zaključio je Milanović i prepustio se pitanjima novinara.

O DORH-u

– Netko je u DORH-o donio odluku da se te ljude angažira i da će sve propasti. Netko je odgovoran za tu minus inteligentnu katastrofu – rekao je Milanović o događajima vezanima za povlačenje i ponovno podizanje optužnice u slučaju Agrokor. Pitao je i gdje je optužnica protiv Dragana Kovačevića zbog Janafa.

– Ako nema materijalne osnove za optužnicu, tko je odgovoran za to – zapitao se predsjednik te istaknuo kako tužiteljstvo uživa golemu moć, a ne postoji sustav kontrole.

– Mi nismo isti – rekao je Milanović glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek. – Mene su ljudi pogreškom izabrali, ti si izabrana u Saboru, to je glavna razlika – poručio je predsjednik.

O vojsci

– Zadnje što sam dobio jest nekakva selekcija njemu podobnih kandidata za vojsku. Je l'' to normalan čovjek?! – rekao je Milanović za Banožića.

– Čovjek organizira nekakvu farsu od izbora kandidata za NATO i onda meni pošalje to na potpis. Ti ljudi nisu normalni, ovo je otmica države. Ovdje se radi o stabilnosti države – nastavio je Milanović iznositi svoje mišljenje nakon što je izjavio da mu je najmanji problem pitanje vojnog nebodera na Črnomercu za čiju je svrhu upitan.

Vratio se brzo na ministra Grlića Radmana koji je dobio još jednu rundu uvreda.

Za kraj je predsjednik cinično zamolio premijera da smanji centrifugu kada ispire mozak svojim ministrima jer oni nisu kapaciteti za toliko jako pranje mozga.