Plavuša s policijske tjeralice postala hit na internetu, a evo i zbog čega

Neobičnim objavama na Twitteru policija iz Southlakea u američkoj saveznoj državi Teksas pokušava pronaći jednu ženu koja je osumnjičena za krađu identiteta.

Riječ je o ženi po imenu Crystal Ladawn Finley koju se sumnjiči da je otvorila nekoliko kreditnih kartica na tuđa imena te se njima koristila u raznim trgovinama. Nadzorne kamere uhvatile su je u dućanima poput Victoria Secreta te nekoliko drugih.

Budući da joj policija ne može ući u trag, počeli su objavljivati zanimljive poruke na Twitter računu ne bi li im se ona možda sama javila.

– Draga Crystal Ladawn Finley, što ima? Tražimo te posvuda – jedna je od poruka.

What’s been up?! We’ve obvi been looking all over for you! (1/7) pic.twitter.com/uEFxu21veD — Southlake DPS (@SouthlakeDPS) April 24, 2018

– Čuli smo da si imala nesreću u Dallasu i nadamo se da si dobro (iako si dala lažnu osobnu iskaznicu osobi s kojom si se sudarila) – druga je objava.

Žena se pretvara i da je u visokoj trudnoći dok kupuje s karticama koje je otvorila na tuđa imena, a policija je objavila i fotografiju automobila koji vozi ne bi li je brže pronašla te su je pozvali da im se sama javi detektivu koji radi na njezinom slučaju.

You’ve been laying low since we last saw you, which was using an innocent Southlake victim’s identity to open up credit cards in person at a ton of stores in the metroplex. Luckily, the loss prevention guys prevented you from getting too much property, amiright?! (2/7) pic.twitter.com/pF7fGK5L5y — Southlake DPS (@SouthlakeDPS) April 24, 2018

Love, Southlake Police (7/7) pic.twitter.com/QQvnPrYbN7 — Southlake DPS (@SouthlakeDPS) April 24, 2018