Platila kaznu za parking pa je nakon četiri godine uslijedio šok: Hrvatica iz Njemačke opisala svoje iskustvo

Hrvatica Marija Marčetić, koja živi u Njemačkoj, dobila je opomenu za kaznu koja je plaćena još prije četiri godine. Kako je otkrila za Fenix magazin, tijekom tog je ljeta bila Vrsima kod Nina te dobila kaznu za parkiranje.

- Kaznu smo ubrzo platili gotovinom, na pošti u Ninu - navela je pa dodala kako im je nedavno stigla službena opomena iz odvjetničkog ureda koji traži podmirenje kazne.

- Kontaktirali smo ured i dobili odgovor: "Niste jedini, i drugi su dobili takva pisma.“ Srećom, mi smo čuvali potvrdu o uplati i uspjeli dokazati da je kazna već podmirena - kazala je pa upozorila: - Ovo nije samo moj slučaj. Ako ljudi iz iseljeništva ili turisti nakon četiri ili pet godina dobiju opomenu za nešto što su uredno platili, a više nemaju potvrdu, bit će prisiljeni platiti drugi put, čak i ako su u pravu. To je nepravedno i sramotno.

Kako bi drugi spriječiti neugodnosti, Marčetić im je savjetovala da čuvaju sve potvrde o plaćenim kaznama. Može ih se, naime, fotografirati ili skenirati. Osim toga, savjetuje da se kazne ne plaćaju odmah, nego da se prvo provjere potvrde. Uz to, napominje kako treba biti oprezan i ne nasjedati na nepravedne radnje.