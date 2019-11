'Plakali smo od sreće kad smo čuli da više nećemo raditi nedjeljom'

"Kad smo čuli za tu odluku, od sreće smo gotovo svi zaplakali", iskreno je priznala prodavačica Jasmina Rušak iz križevačkog trgovačkog diva KTC-a. Gospođa Jasmina, koja radi u koprivničkom robnom centru KTC-a, majka je dvoje male djece. Nju je odluka poslovodstva da od iduće godine ne rade nedjeljom u srijedu zatekla na radnom mjestu.

"Djeca su nedjeljom doma, ne idu u školu i iskreno se radujemo što će cijela obitelj taj dan provesti zajedno", reći će Jasmina Rušak. Ne boji se da će izgubiti kupce jer ima mnogo onih koji redovitu kupuju u KTC-u i vjeruje da će potrebnu nabavu, umjesto nedjeljom, odraditi u subotu.

VIDEO 'Nijedan dan nam ne može nadomjestiti nedjelju s djecom'

Njezino oduševljenje dijeli i kolegica Sanja Ledinski, također majka koja jedva čeka da baš taj dan provede s obitelji. "Znamo biti slobodni u tjednu, ali nijedan dan ne može nam zamijeniti nedjelju. To je dan koji treba biti posvećen obitelji", zaključuje Sanja Ledinski. Inače, križevački trgovački div KTC već treću godinu ne radi za vjerske blagdane, a od 1. siječnja iduće godine svoja će vrata zatvoriti i nedjeljom.

O tome da trgovci ne bi trebali raditi nedjeljom predsjednik upravnog odbora KTC-a Ivica Katavić, koji je čelnik udruženja trgovine pri HGK-u, govori već duže. Kako to da su sad prelomili, pitamo.

"Htjeli smo postići konsenzus među trgovcima. No, u tome nismo uspjeli, pa smo se sami odlučili na taj potez. Uvjereni smo kako će to mnogo značiti našim radnicima jer je nedjelja doista obiteljski dan", ističe Katavić. Hrabar potez, u svakom slučaju, ako se zna da je promet nedjeljom i blagdanima prilično velik.

"Da, nedjelja i blagdani nam donose više od 100 milijuna kuna prihoda godišnje. Nadam se da će naši kupci znati cijeniti tu odluku. Mnogo je upravo takvih pozitivnih reakcija nakon što smo objavili odluku da nećemo raditi nedjeljom", naglašava čelni čovjek KTC-a.

Domaći trgovački lanci, otkriva Katavić, bili su spremni za istu odluku, ali problem je bio u stranim lancima koji se ne žele odreći prometa nedjeljom. Tražili su i od države da regulira rad nedjeljom, ali to se nije dogodilo. "Mi više nismo mogli čekati jer smatramo da je to prevažna odluka. Nadam se samo da će našim stopama i lanci koji su dosad, barem deklarativno, bili za to da se nedjeljom ne radi", zaključuje Ivica Katavić.

VIDEO 'Naravno da ne stignemo sve drugo pripremiti ako radimo nedjelju'