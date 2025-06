Pivac i ostali optuženi za subvencijsku prevaru, a Mesna industrija Vajda već vratila 4,2 milijuna eura do kojih je došla na prevaru

Nakon što su u listopadu lani po nalogu Ureda europskog tužitelja (EPPO) Miljenko Pivac i još osam osoba bili uhićeni, sada je EPPO protiv njih devetorice i Mesne industrije Vajda podigao optužnicu kojom ih se tereti za subvencijske prevare i krivotvorenje isprva vezano za dodjelu financijska sredstva Unije za poljoprivredu. Bil je riječ o sredstvima namijenjenim poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu. Osim Miljenka Pivca, koji je u vrijeme inkriminirano optužnicom bio dopredsjednik NO Vajde, još su optuženi Igor Miljak koji je bio predsjednik NO Vajde, te Alan Kajmović i Vilim Simon, koji su, u različito vrijeme, bili predsjednici i uprave Vajde.

EPPO u optužnici navodi da su ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik Uprave, u koordinaciji s predsjednikom i članom Nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko devet milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 – 2020. Tužitelji pojašnjavaju da se tom potporom, koja je s 85 posto sufinancirana sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a 15 posto sredstvima iz hrvatskog proračuna, korisnicima nadoknađuju izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Međutim, Pivca i ostale EPPO tereti da su krivotvorili prijave za gospodarstva svojih kooperanata iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete. Nadalje, EPPO u optužnici navodi da su petorica voditelja i kontrolora odjela korporacije, tijekom pet godina, po nalogu Pivca, Miljka, Kajmovića i Simona, sačinjavali dokumentaciju u kojoj su neistinito prikazivali da kooperanti društva primjenjuju propisane obveze iz mjere vezane uz uzgoj i držanje svinja za tov. Iz tih krivotvorenih podataka je onda proizlazilo da ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu potpore.

Tražili su devet milijuna eura potpora, isplaćeno im je više od 5,4 milijuna eura, no EPPO navodi da je od tog novca 4,7 milijuna eura isplaćeno zahvaljujući prevari. Da se radi o prevari utvrdila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je nakon toga uskratila Vajdi plaćanje tražene potpore za 2022. u iznosu od 3,6 milijuna eura. Osim toga, izdali su im i nalog kojim su tražili povrat nezakonito uplaćenih sredstava, pa je tvrtka vratila otprilike 1,5 milijuna eura. Prije no što je optužnica podignuta, Vajda je, navodi EPPO, vratila i preostalih 3,2 milijuna eura neosnovano pribavljene imovinske koristi. S obzirom na to, može se očekivati da će se Vajda, a vjerojatno i veći broj optuženika u ovom predmetu odlučiti na priznanje krivnje i nagodbu s EPPO-om. Za djela za koja se terete, zapriječena je kazna od šest mjeseci i do 10 godina zatvora, a istraga koja je sada okončana podizanjem optužnice počela je lani u lipnju izuzimanjem dokumentacije iz mesne industrije Vajda. Dva mjeseca kasnije Miljenko Pivac se povukao s upravljačkih funkcija u Grupi Pivac, u koju se ubraja i MI Vajda, te je svoj angažman nastavio kao savjetnik Uprave.