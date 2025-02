PITANJE DANA Kupujete li redovno na tržnicama?

Hrvati se posljednje vrijeme sve više bave visokim cijenama. Sve je poskupilo i malo tko si može priuštiti i neke osnovne stvari. Zbog svega već nekoliko tjedana organiziraju se i bojkoti trgovina i trošenja uopće. Ljudi su se odlučili pobuniti zbog cijena ne bi li se stalo na kraj velikoj potrošnji. Vlada je uvela neke mjere, dio proizvoda stavljeno je na ograničene cijene u trgovinama.

Na tržnicama je situacija malo drugačija. Već tradicionalno tamo su cijene veće od trgovina, pojavile su se i fotografije za zagrebačkog Dolca gdje su stigle i prve trešnje, cijena im je do 35 eura za kilograma, na šibenskoj ribarnici došla je prva srdela, cijena joj je pet eura za kilogram... No, sve su to visoke cijene za proizvode koje si mnogi ne mogu priuštiti. Usprkos trešnjama iz Čilea, odlazak na plac je svojevrsna tradicija jer kumice obično nude domaće proizvode. Pa se postavlja pitanje kujete li i dalje na tržnicama i koliko često?