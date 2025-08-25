Naši Portali
NOVINARKA KOJU SU NAPALI:

'Piše da promoviram jugonostalgiju, a ona na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice'

Privatni arhiv
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 15:22

Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke, napisala je Vrsaljko

Novinarka koja je napadnuta u Benkovcu, Melita Vrsaljko, oglasila se na Facebooku nakon što je objavljeno da je festival 'Nosi se' ipak odgođen. Tu je informaciju potvrdio jedan od organizatora. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti: 

'Žao mi je što se festival otkazuje, ali eto sad smo bar postali svjesni nekoliko bitnih/zanimljivih stvari oko naše male provincije. 

U gradu postoje pojedinci koji su sposobni dovesti na ulice mulariju koja, marširajući gradom s pitbul terijerima, nalikuje na kakvu SS postrojbu. Zašto se braniteljske udruge ne distanciraju od takvih? Prosvjed branitelja? Ne, branitelji su bili u manjini u odnosu na ove klince koji još vjerojatno žive na materin i ćaćin račun, a kojih se ova država i policija toliko boje. Trojica od  njih pet optuženih za napad na mene uopće nemaju prebivalište u Benkovcu. Ne osudivši incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Grada Benkovca stao je na stranu tih ljudi. Gradonačelnik Bulić podržava ljude iz drugih gradova i općina koji dolaze u Benkovac remetiti javni red i mir i koji ženama na ulici govore da su kurvetine. Nitko se ne bi trebao osjećati sigurno u gradu s ovakvim gradonačelnikom.

Završit ću ovo s jednom lakrdijom, s kojom je i trebao početi festival u petak. Voditelj prosvjeda Nediljko Genda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na Hrvatskom jezičnom portalu. Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice.

Gospođo Emili, ništa mi već dugo vremena nije izazvalo takav neki topli osjećaj jugonostalgije kao taj video koji pokazuje da rat ipak nije uništio sve spone između Hrvata i Srba, i da ćemo se, barem kroz muziku, uvijek poštovati i voljeti'. 

 
Ključne riječi
benkovac Melita Vrsaljko

Komentara 42

Pogledaj Sve
Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
15:46 25.08.2025.

I dalje ne mogu vjerovati da se na dan Žrtava totalitarnih režima i ukopa 814 (!) Hrvata iz Jazovke samo o ovome govorilo, što možda govori da su cijeli incident i manifestacija u podlozi bili pomno isplanirani da se zasjeni ovo prvo. Zamislite da su negdje iskopali 800 srba. To ne bi mjesecima silazilo s udarnih vijesti.

Avatar Castro
Castro
16:02 25.08.2025.

E to je ono najgore...koliko god se pokusavamo osoboditi tih nametanja pomirenja i nekakve tolerancije, nasi mladi su zatrovani tim cajkama i srpskom glazbom. Kako onda ovoj zeni spocitati nekakvo yugonostalgicarsko uvjerenje kada je osudjuju oni koji slusaju Cecu. Daj vec jednom odlucite, ako imamo svoj put i svoju glazbu, prekinite vise s tim cajkama. Gdje je sada razlika izmedju te kcerke tog branitelja i ove koja svojim predstavama provocira jednu vecu skupinu ljudi.!?

BP
Besposlen pop
16:03 25.08.2025.

Ova obitelj je turbo braniteljska! Dok većina branitelja sluša cajke, ova obitelj Genda ih čak i izvodi! 👏👏

