'Piše da promoviram jugonostalgiju, a ona na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice'

Novinarka koja je napadnuta u Benkovcu, Melita Vrsaljko, oglasila se na Facebooku nakon što je objavljeno da je festival 'Nosi se' ipak odgođen. Tu je informaciju potvrdio jedan od organizatora. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

'Žao mi je što se festival otkazuje, ali eto sad smo bar postali svjesni nekoliko bitnih/zanimljivih stvari oko naše male provincije.

U gradu postoje pojedinci koji su sposobni dovesti na ulice mulariju koja, marširajući gradom s pitbul terijerima, nalikuje na kakvu SS postrojbu. Zašto se braniteljske udruge ne distanciraju od takvih? Prosvjed branitelja? Ne, branitelji su bili u manjini u odnosu na ove klince koji još vjerojatno žive na materin i ćaćin račun, a kojih se ova država i policija toliko boje. Trojica od njih pet optuženih za napad na mene uopće nemaju prebivalište u Benkovcu. Ne osudivši incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Grada Benkovca stao je na stranu tih ljudi. Gradonačelnik Bulić podržava ljude iz drugih gradova i općina koji dolaze u Benkovac remetiti javni red i mir i koji ženama na ulici govore da su kurvetine. Nitko se ne bi trebao osjećati sigurno u gradu s ovakvim gradonačelnikom.

Završit ću ovo s jednom lakrdijom, s kojom je i trebao početi festival u petak. Voditelj prosvjeda Nediljko Genda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na Hrvatskom jezičnom portalu. Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice.

Gospođo Emili, ništa mi već dugo vremena nije izazvalo takav neki topli osjećaj jugonostalgije kao taj video koji pokazuje da rat ipak nije uništio sve spone između Hrvata i Srba, i da ćemo se, barem kroz muziku, uvijek poštovati i voljeti'.