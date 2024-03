Picula protiv bivšeg šefa: 'SDP se previše izložio. Milanović izaziva ozbiljne kontroverze'

SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula posljednji je listi za ulazak u Europski parlament te je poručio kako se nada da će građani znati prepoznati i podržati ono što je radio u proteklih pet godina. Istaknuo je kako je pitanje za Predsjedništvo stranke zašto se ne nalazi na prva tri prolazna mjesta na listi.

“Pretpostavljam da je Peđa Grbin imao najbolje namjere sastaviti listu za Europski parlament. Ja na toj listi nisam bio na onom mjestu za koje smatram da je primjereno s obzirom na moje rezultate u mandatu. Nakon toga sam sugerirao da pokušam osvojiti novi mandat natječući se na posljednjem mjestu", kazao je Picula za N1 te naveo kako je bio protiv toga da istodobno bude i kandidat za Europski parlament i za Sabor.

“Nisam htio prihvatiti da budem na posljednjem mjestu u prvoj izbornoj jedinici. Prirodnije je da se stranke natječu držeći se nekog postulata, SDP ima svakojaka iskustva. 2020. godine mi je Davor Bernardić isto nudio, rekao sam mu da ne želim i da sam zadnji političar u zemlji koji se smije poigravati s tim dvostrukim izbornim lice i naličjem. 2016. u izborima za predsjednika SDP-a netko je rekao da se strankom ne može upravljati iz Bruxellesa, ja to nisam ni rekao, no ta se vijest proširila i ozbiljno me limitirala u mojim ambicijama da postanem predsjednik SDP-a”, rekao je.

Govoreći o Zoranu Milanoviću, smatra kako se SDP previše izložio: “Sebi ne mogu dopustiti nikakvu vrstu naivnosti. Mislim da smo se na ovim izborima s jedne strane i SDP i ja izložili svojevrsnim rizicima, a SDP nosi taj rizik obvezujući se na političku ambiciju Zorana Milanovića. To je odluka koju će verificirati hrvatski građani. Što se mene tiče, mislim da se SDP previše izložio na ovaj način”.

“Posao okupljanja koalicije išao je dobro, i ‘preko noći’ se sve promijenilo, Zoran Milanović postao je zaštitno lice nove formacije koja izaziva ozbiljne kontroverze. Nadam se da će SDP nakon izbora zadržati poziciju kakvu je mogao i kakvu treba imati u hrvatskom društvu”, ustvrdio je Picula u razgovoru za N1.