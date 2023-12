Petero djece poginulo u velikom požaru: Bili su sami kod kuće, nisu uspjeli pobjeći...

Velika tragedija pogodila je Bullhead City na sjeverozapadu Arizone, gdje je petero djece poginulo u požaru kuće nakon što su ostali sami kod kuće. Stravičan požar izbio je oko 17 sati u subotu, a žrtve nisu uspjele pobjeći iz dvoetažnog objekta u naselju u blizini rijeke Colorado.

Arizona: The Bullhead City Police Department is investigating a fatal fire that occurred in the 400 block of Anna Circle at approximately 5 p.m. on Saturday evening (12/16/23).



There were five children (ages 13, 11, 5, 4 and 2) who did not make it out of the 2-story duplex.… pic.twitter.com/1FsLHIiBQE