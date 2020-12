'SDP će u Rijeci prvi put imati lijevog protivnika'

Saborska zastupnica Radničke fronte i kandidatkinja te stranke za gradonačelnicu Rijeke Katarina Peović govori o razlazu s platformom Možemo i ostatkom zeleno-lijeve koalicije.

U platformi Možemo kažu da ste tražili da podupru vašu kandidaturu za gradonačelnicu Rijeke. Jeste li u Radničkoj fronti na tomu inzistirali?

Ne, prije dva mjeseca organizirali smo sastanak na tu temu gdje su nam iz Možemo rekli da će o tome odlučiti lokalna organizacija, no odgovor nismo do danas dobili.

Zašto vam nisu odgovorili na upit o podršci koju ste tražili, imate li objašnjenje?

Nemam.

Optužili ste ih da je razlog zbog kojeg je zaista propala koalicija SDP. Mislite li da je „razlazom“ s Radničkom frontom nestala i svaka prepreka dogovoru Možemo i SDP-a u Zagrebu?

Uputili smo stranci Možemo nekoliko upita koji su bili vezani uz medijske napise o tome da se sastaju sa SDP-om u razgovorima o lokalnim izborima, o čemu smo saznali iz medija. Odgovorili su nam tek da tamo idu uime kluba zastupnika Lijevog bloka iz zagrebačke Skupštine, zamolili smo ih da budemo inače o tome obaviješteni i da se organiziraju sastanci o toj temi, no sastanci nisu organizirani. U medijima je Arsen Bauk (SDP) poručivao da je, što se njih tiče, loptica sada na Možemo, a da Radnička fronta njima „ne koristi”, što sugerira da su zadovoljni načinom na koji se ta loptica ispucala.

Je li vodstvu Možemo zapravo samo trebao alibi da dođe do „razlaza“ s Radničkom frontom s obzirom na špekulacije kako im Radnička fronta sa svojim stavovima zapravo šteti?

Neka drugi o tome donesu sud.

Pitam to jer je činjenica da su mnogi u Možemo negativno reagirali prema Radničkoj fronti već ljetos pred izbore kada ste vi u medije iznijeli svoju tezu o „nacionalizaciji“ štednje?

Mi smo iznijeli svoj prijedlog mjera koje bi pomogle u COVID krizi. HNB je iznio podatak da postoji ogromna koncentracija štednje. Poreznom reformom može se to akumulirano bogatstvo upotrijebiti u korist privrednog oporavka. U krizama najbogatiji trebaju snositi veći teret krize. U nas HDZ radi upravo suprotno – poreze je opet, u petom valu reforme, snizio za najbogatije. Radnička fronta prva je upozorila na to. Danas se naveliko govori o potrebi progresivnog oporezivanja i preraspodjele tereta krize, to je važan korak prema pravim promjenama. Donedavno to je bilo tabu-tema, no danas, očito, nije tako „radikalna”.

Mislite li da će sada glatko doći do dogovora SDP-a i Možemo o zajedničkom izlasku na izbore u Zagrebu?

Moja je procjena da će Možemo i SDP ići s dvije odvojene liste, no da će doći do postizborne suradnje.

Je li ovo definitivan kraj suradnje Radničke fronte s Možemo, Novom ljevicom i Orahom ili mislite da se suradnja, nakon svega, ipak može obnoviti?

Mi smo otvoreni za suradnju, ali karakter razlaza, nepotrebne izmišljene optužbe koje su Možemo i Nova ljevica uputili prema Radničkoj fronti te ostavljanje otvorenih pitanja odnosa prema SDP-u uzrok su porasta ozbiljnog nepovjerenja.

Izbačeni ste iz kluba. Kako ćete dalje funkcionirati u Saboru i je li vas itko zvao u neki drugi saborski klub?

Nakon izbacivanja postala sam zastupnica bez kluba, što znači da su mi mogućnost govora i djelovanja u Saboru suženi, no Radnička fronta i ja prolazili smo i puno teže dane.

Kandidatkinja ste za gradonačelnicu Rijeke, no očito bez potpore drugih lijevih stranaka. Mislite li da postoji šansa da SDP, nakon 20 godina, ostane bez vodstva u tom gradu?

Radnička fronta je, sada još i više nego prije, temeljna politička snaga artikulacije lijevih politika. Prvi put SDP u Rijeci ima lijevog protivnika, nakon desetljeća devastacije, za koju je SDP u velikoj mjeri odgovoran, postoji mogućnost da se korjenito mijenjaju stvari. Razgovaramo i s drugim strankama s kojima bismo mogli uspostaviti suradnju.

