FOTO Rekordno nizak Dunav otkrio automobil ukraden prije 13 godina: 'Preplavile su me emocije'

Rekordno nizak vodostaj Dunava otkrio je neobično otkriće, iz rijeke je izronila olupina automobila za koji se pokazalo da je ukraden prije gotovo 13 godina. Vozilo su iz rijeke izvukli vatrogasci, a prije toga morali su iz njegove unutrašnjosti ukloniti nekoliko desetaka riba koje su tijekom godina pronašle sklonište u olupini.

Nedugo nakon izvlačenja stigla je vijest i vlasniku automobila, Imreu, koji je doznao da je pronađena upravo njegova Opel Corsa nestala još 2013. godine. Prisjećajući se dana kada je ostao bez automobila, rekao je kako je jednog rujanskog jutra ispred kuće zatekao policiju. Tijekom noći provaljeno je u više garaža u susjedstvu, a među ukradenim vozilima bila je i njegova Corsa.

Foto: Mađarski vatrogasci / Facebook

Kako je ispričao za mađarski portal Blikk, automobil je kupio petnaestak godina ranije od starijeg gospodina iz Budimpešte te mu je bio iznimno drag jer ga je koristio i privatno i za posao. Krađu je odmah prijavio policiji, no mjesec dana kasnije obaviješten je da je istraga obustavljena. Počinitelji nikada nisu pronađeni, a automobil se vodio kao nestao sve do sada. Obitelj se u međuvremenu odselila, no zanimljivo je da je vozilo pronađeno tek stotinjak metara od njihove nekadašnje kuće. Za pronalazak je doznao od poznanika, a identitet automobila potvrđen je prema registarskim oznakama.

– Preplavile su me emocije, čak sam i zaplakao. I danas mi je teško govoriti o tome. Bili smo jako vezani uz taj automobil – rekao je Imre. Ispričao je i da je samo nekoliko dana prije krađe u vozilo uložio mnogo novca zamijenivši velik broj dijelova. Pretpostavlja da je netko za to saznao, ukrao automobil zbog vrijednih dijelova, a zatim ga, kako bi prikrio tragove, bacio u Dunav. Prilikom izvlačenja automobila pronađena je i njegova torba u kojoj se još nalazio novčanik. Nakon gotovo 13 godina preostaje mu organizirati uklanjanje olupine, koja je sve to vrijeme ležala na dnu rijeke.