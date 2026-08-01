VIDEO Trebao je biti raj za bogate, a postao je sablasno mjesto: 'Zamalo su nas uhvatili, morali smo trčati kroz šumu'

U Turskoj se nalazi jedno od najneobičnijih napuštenih naselja na svijetu – Burj Al Babas. Ono što je trebalo biti luksuzno naselje dvoraca u disneyjevskom stilu danas izgleda poput sablasnog grada duhova. Projekt je 2014. godine pokrenula turska tvrtka Sarot Property Group. Planirano je izgraditi više od 700 dvoraca namijenjenih bogatim kupcima iz arapskih zemalja. Svaki dvorac trebao je koštati između 370.000 i 500.000 dolara. Lokacija u blizini grada Mudurnua nudio je podno grijanje, jacuzzije na svakom katu i prekrasan pogled na šume i planine. Graditelji su se nadali da će privući kapital i potaknuti lokalnu ekonomiju. Gradnja je, međutim, ubrzo naišla na probleme. Jedan od izvođača, Çapan Demircan, prijavio je tužiteljstvu navodne ilegalne ekološke prakse na gradilištu i tvrdio da mu tvrtka duguje gotovo 700.000 dolara neisplaćenih plaća. Lokalno stanovništvo bilo je ogorčeno estetikom dvoraca koji ničim ne podsjećaju na tradicionalne kuće u okolici.

Mike Corey, stručnjak za avanturistička putovanja nedavno je objavio snimku posjeta Burj Al Babasu. "Dok smo istraživali napuštene dvorce u Turskoj, zamalo su nas uhvatili zaštitari i morali smo trčati kroz šumu. Bila je to luda avantura", poručio je u snimci

Godine 2016. radovi su usporeni, a tvrtka je kao razloge navodila hladnu zimu i posljedice neuspjelog državnog udara. Godine 2018. tvrtka Sarot Group prijavila je bankrot, tvrdeći da kupci nisu plaćali rate. Istanbulski sud je krajem 2022. utvrdio da je tvrtka imala sredstva, što je ostavilo otvoreno pitanje zašto projekt nije dovršen.

Nijedan dvorac nije dovršen i nije useljivo. Izdaleka izgleda poput scene iz Disneyjeva filma, no izbliza djeluje apokaliptično. Unatoč svemu, neki kupci i dalje se nadaju da će projekt biti završen. Jedan od njih, Jassim Alfahhad, rekao je da su neki kupci umrli prije nego što su uspjeli sjesti u svoje dvorce. Tvrtka Sarot Group također tvrdi da planira nastaviti gradnju. Projekt je u međuvremenu prešao pod nadzor turske vlade, a 2024. godine emir Kuvajta razgovarao je o njemu s predsjednikom Erdoğanom. Sudski postupak o eventualnoj prijevari investitora još traje. Službeno ulaz nije dopušten, no turisti ipak uspijevaju ući, piše Architectural Digest.