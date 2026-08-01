Imate stare VHS kazete? Za ove naslove kolekcionari plaćaju i 29.000 eura

Stare VHS kazete ponovno su postale zanimljive kolekcionarima, a među njima se mogu pronaći i primjerci koji danas vrijede tisuće eura. Kako piše Fenix Magazin, posebnu pažnju privlače Disneyjevi naslovi iz takozvane Black Diamond kolekcije, izdavane od 1984. do 1994. godine. Iako su videokazete odavno potisnuli DVD-ovi i streaming servisi, interes za ovaj format posljednjih godina ponovno raste. Kolekcionari najviše traže rijetka i dobro očuvana izdanja, a najveću vrijednost imaju primjerci koji su još uvijek originalno zapakirani i nekorišteni.

Black Diamond izdanja mogu se prepoznati po crnom dijamantu na bočnoj strani omota. Na engleskim verzijama nalazi se oznaka "A Walt Disney Classic", dok njemačka izdanja nose natpis "Walt Disneys Meisterwerk". Među najvrjednijim naslovima koje kolekcionari traže su "Ljepotica i zvijer", čija se cijena može popeti do 29.000 eura, "Aladdin" koji doseže i 22.000 eura te "Dumbo" s vrijednošću do 15.000 eura. Visoke cijene postižu i "Knjiga o džungli", "Kralj lavova" te "Alisa u zemlji čudesa", no uglavnom samo kada je riječ o rijetkim i savršeno očuvanim primjercima.

Najskuplja Disneyjeva VHS kaseta nije bio igrani film, već dokumentarni naslov "Disney, Marking The Millennium“ iz 2000. godine, dostupna samo u Epcot Centru tijekom proslave novog tisućljeća u Walt Disney World Resortu, prodana je za oko 39.000 eura. Još veći iznos postigla je originalno zapakirana kazeta filma "The Goonies" iz 1986. godine, koja je na aukciji u SAD-u 2023. prodana za oko 125.000 dolara.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da takvi slučajevi nisu pravilo. Na internetu se često pojavljuju pretjerane procjene vrijednosti, a većina starih VHS izdanja ipak ne vrijedi tisuće eura. Najveće cijene postižu samo rijetki primjerci u iznimnom stanju i s posebnom kolekcionarskom vrijednošću.

Prema podacima s aukcijskih platformi, engleska izdanja u pravilu postižu veće cijene od njemačkih, iako i pojedine njemačke Black Diamond kazete mogu dosegnuti nekoliko tisuća eura. Vrijednost pritom ne određuje samo naslov, nego i stanje omota, očuvanost same kazete te rijetkost izdanja, piše Fenix. Čak i ako pojedinačna VHS kazeta ne vrijedi više od nekoliko desetaka eura, veće kolekcije mogu donijeti značajan iznos. Zato kolekcionari savjetuju da se stare kazete ne bacaju prije provjere njihove vrijednosti.

Ponovni interes za VHS format dijelom se povezuje s nostalgijom. Dok se starije generacije prisjećaju vremena kada su videorekorderi bili dio gotovo svakog kućanstva, mlađi su estetiku starih kazeta upoznali preko društvenih mreža poput TikToka i Instagrama. Trend dodatno podupiru i filmski studiji koji su posljednjih godina ponovno počeli izdavati pojedine filmove na VHS-u. Među njima su i noviji naslovi poput "Alien: Romulus", ali i horori "Terrifier" i "Suspiria".