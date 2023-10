Penava: Vlada RH mora hitno riješiti pitanje ilegalnih migranata ili će DP inicirati referendum!

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije ispred Hrvatskog sabora na temu: "Barikadama zaštitite hrvatske granice, a ne sebe i Banske dvore"! ''Povijesni Markov trg čuvaju ograde, barikade. Barikade prema kome i koga čuvaju? Čuvaju Andreja Plenkovića i njegovu Vladu, ovdje u središtu Zagreba! Zašto ove ograde nisu na granici Republike Hrvatske koju, evo dok pričamo, prolaze stotine ilegalnih migranata, i zašto umjesto Vlade ne čuvaju hrvatske građane na toj granici? To je ključno pitanje zbog kojega je Domovinski pokret danas ovdje'', uvodno je poručio Penava.

Penava je upitao zašto Andrej Plenković kontinuirano provodi briselsku politiku i vodi računa o tome što će mu se u Bruxellesu dogoditi i što će mu oni poručiti, a ne vodi brigu o hrvatskim građanima, njihovoj sigurnosti i hrvatskoj djeci, odlascima na vanškolske aktivnosti, ljudima koji šetaju pse, gljivarima i lovcima koji odlaze u šume. ''Od jedne sigurne zemlje, kakva Hrvatska je, postajemo sve suprotno tome i sve suprotno izbornom sloganu HDZ-a na prošlim izborima, kada je obećao sigurnu Hrvatsku.

Domovinski pokret je iz tog razloga složio Deklaraciju o ilegalnoj migraciji u kojoj smo obradili u potpunosti to pitanje. Zamislite da odlazite u drugu državu. Znamo svi kako morate ući u nju - postoje službeni granični prijelazi na kojima se morate prijaviti. Zašto je moguće u Hrvatsku ulaziti, i to pod patronatom hrvatske policije, bez prijave, bez da morate doći na službeni granični prijelaz i bez da hrvatska država i sigurnosni sustav ove zemlje znaju išta o vama?'', upitao je Penava.

VEZANI ČLANCI:

Upozorio je DAprocedura ide na način da čovjek izmisli ime i nacionalnost, odnosno zemlju iz koje dolazi, te da mi ne znamo ništa o njemu, ne znamo je li bio ISIL-ovac, terorist, ne znamo je li stvarno ugrožen čovjek, pa dajemo, naglasio je Penava, tim ljudima dozvolu da sedam dana šetaju među nama, i to zato jer je tako rekla Ursula von der Leyen. Uputio je pitanje Andreju Plenkoviću je li i tko mu je dao povjerenje za takvu politiku i je li pitao hrvatske građane smije li to tako.

''Pozivam na kraju, i kao netko tko je nekad bio u HDZ-u, članove svoje bivše stranke, svoje prijatelje, da ne šuškaju u saborskim kuloarima o tim temama, nego neka upute pitanje na tijela svoje stranke, poglavito utemeljitelje i branitelje, je li to ta Hrvatska za koju smo se borili. Je li to ta slobodna, suverena Hrvatska čiju granicu prelazi tko kako hoće, i zapravo je nema? Jesu li to vrijednosti za koje se ginulo u Domovinskom ratu?'', poručuje. Penava je objasnio da daju rok Vladi RH do 10. listopada da promijeni briselske politike koje ugrožavaju sigurnost i stabilnost naše zemlje, a ako to ne naprave, poručio je, od srijede će formalno Domovinski pokret započeti inicijativu za referendumsko pitanje.

''Kad to nije napravio Andrej Plenković i kad nije pitao građane Republike Hrvatske, a trebao je, slažu li se da neki ljudi s nekih kontinenata, za koje ne znamo ni tko su ni što su, dolaze u Hrvatsku, i slažu li se s tim da se zatvaraju u svoje kuće i da, kad padne mrak, nitko ne smije izaći na ulicu, Domovinski pokret će to napraviti. Pritom ćemo pozvati sve institucije, sve političke stranke, sve udruge, neka nam se pridruže. Ishod tog referenduma, ja vam jamčim, bit će 95 posto građana ove zemlje koji će biti protiv ilegalnih migracija'', jasan je bio Penava.

Rekao je da je vrlo često skriveno u medijima kako se radi o ilegalnim migrantima koji u 99 posto slučajeva čini muška populacija, o mladim osobama ispod 30 godina bez obitelji, bez žena, bez djece i vrlo upitne prošlosti. Penava je također upozorio da će Andrej Plenković i njegova Vlada dobiti ovakve ograde, kakve su na Markovu trgu, vrlo brzo, ali na krivoj strani, te da ih upravo postavljaju Slovačka, Poljska i Mađarska.

''Što mi radimo? Mi čuvamo Markov trg i Vladu umjesto svojih građana. Što se dogodilo donedavno uzoritoj Švedskoj? Vojska im je na ulicama. Švedska je danas iza Meksika po broju eksplozija u godini dana na ulicama. Želimo li mi taj scenarij zbog liberalnih politika koje provodi Ursula von der Leyen i gubernator Andrej Plenković, želimo li mi to svojoj djeci i svojim sugrađanima? Domovinski pokret to neće dozvoliti!

No pasaran ovakvoj politici, i to ćemo poručiti, ili sami kao danas s ovog mjesta, ali vrlo brzo, ukoliko se nešto ne promijeni, zajedno sa, siguran sam, 95 posto hrvatske nacije'', istaknuo je. Podsjetio je kako u ovoj državi postoji Zakon o nadzoru državne granice te je upitao tko i kad je ovlastio Vladu Republike Hrvatske i Andreja Plenkovića da krši Zakon o nadzoru hrvatske granice i da prisiljava hrvatsku policiju da postupa mimo tog zakona, te tko im je dozvolio da puštaju strance da prolaze mimo službenih graničnih prijelaza i ulaze u ovu državu.

VIDEO Kao da požar nije dosta: Pojavila se dimna pijavica na požarištu u Osijeku