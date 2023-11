Penava: U Vukovaru će biti izvješen samo jedan plakat, i to onaj koji je već odobren

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava danas je još jednom komentirao skore Dane sjećanja, svoje poruke kao i najave da će za Dan sjećanja postojati dva službena plakata – onaj od Grada Vukovara kao i plakat Ministarstva branitelja.

- Ne postoji tema o dva plakata za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i u Vukovaru će biti izvješen samo jedan plakat, onaj koji je odobrio vukovarski Odbor za obilježavanje Dana sjećanja. To je nešto što cijelo vrijeme komunicira tzv. Vijeće za pijetet i premijer ali od te priče nema ništa. Vlada i premijer našli su se s tim tezama u pravnom vakuumu – rekao je Penava.

>> VIDEO Penava ranije poručio: Kome smeta HOS, neka ne dolazi u Vukovar

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodao je kako svaki grad u Hrvatskoj ima svoga čelnika koji je domaćin u tom gradu i raspolaže komunalnim službama te da u slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem on i da je on taj koji preko njih odlučuje što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama.

- Ne može to raditi ni predsjednik države niti Vlade niti Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade. Svako okupljanje u Vukovaru potpisuje gradonačelnik, odnosno ja, i ja sam odgovoran za sve što se dogodi u koloni. Ne čini to nikakav premijer, nikakav predsjednik, nego ja kao gradonačelnik. Sve ove dane smo slušali kako to nešto ne može, a ja sam čekao da vidim kako to ne može. Sada ćemo im demonstrirati i pokazati da ta kolona pripada Vukovaru – istakao je Penava.

Govoreći na ovu temu pozvao je premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića da se pridruže koloni sjećanja 18. studenog koju će ove godine predvoditi pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).