Pavliček povodom 25. obljetnice: Žalosno je što se trgovalo s Olujom

Polaganjem vijenaca na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskoga rata Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja kao i 25. obljetnicu vojno redarstvene akcije Oluja obilježili su i čelnici Vukovarsko – srijemske županije i Grada Vukovara.

-Ovo je bitan dan za Hrvatsku i sve hrvatske građane. 5. kolovoza izvojevali smo veliku pobjedu kada je Hrvatska vojska oslobodila okupirana područja. Na svima nama je da gradimo bolju Hrvatsku, rekao je župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić.

Nešto ranije vijenac je položilo i izaslanstvo Grada Vukovara koje je predvodio zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček koji je i predsjednik Hrvatske konzervativne stranke i saborski zastupnik. Prema riječima Pavličeka Oluja je donijela oslobađanje okupiranih područja Hrvatske, dugo očekivani mir ali i stvorila preduvjete za mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja. Na upit da prokomentira obilježavanje 25-obljetnice Oluje u Kninu Pavliček je rekao kako je sve što se događa veliki folklor i trgovački dogovor HDZ-a i SDSS-a.

- Apsurdno je da mi danas, 25 godina od Oluje, raspravljamo o tome je li drugi čovjek Vlade Hrvatske treba biti u Kninu. Da smo uređena država to bo potanje bi bilo passe. U Knin 5. kolovoza, kao i u Vukovar 18. studenoga, ne dolazi se ako imate želudac nego ako to imate u srcu. Žalosno je da je se trgovalo s Olujom, a da je sve ovo veliki folklor govori i to da niti ove godine nitko iz SDSS-a, čiji je član i Boris Milošević, nije na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru iako su pozvani kao vijećnici, rekao je Pavliček.

Među onima koji su danas vijenac položili u Vukovaru bio je i Ivo Kovačić koji je i predsjednik Udruge vukovarskih branitelja 1991. koji je rekao kako je on osobno zadovoljan Hrvatskom danas ali i da ima onih, kao i u svakom sustavu, koji nisu zadovoljni. Dodao je kako mnogi građani ne razumiju političke igre koje se danas događaju ali i da se dolazak nekoga od čelnika SDSS-a u Knin trebao i ranije dogoditi.

- SDSS je stalno u vlasti ali se nitko nikada nije sjetio da dođe. Ne znam je li ovo bio ultimatum ili nije ali ovako nešto trebalo je i ranije da se dogodi jer bi možda bilo i manje tenzija, rekao je Kovačić.