Pavliček na Večernji TV-u: 'U Vukovaru ćemo surađivati samo s onima koji imaju hrvatski predznak'

U četvrtak je u studiju Večernjeg lista gostovao saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

Komentirao je rezultate svoje stranke na nedavno održanim lokalnim izborima.

"Zadovoljan sam rezultatima jer smo ostvarili uspjehe. Pritom mislim na istočnu Slavoniju i dijelove Dalmacije. Nešto lošiji rezultat bio je u Zagrebu i u tom smislu je pred nama još jako puno posla, ponajprije konkretnog rada na terenu", kazao je Pavliček.

S čime su Slavoniji konkretno mogu pohvaliti?

"U Vukovaru već treći mandat za redom participiramo u vlasti. Naš član Filip Sušac zamjenik je gradonačelniku Ivanu Penavi. Osim toga u gradskom vijeću Vukovara imamo 4 vijećnika, a prisutni smo i u skupštini vukovarsko-srijemske županije. U županiji smo čak druga stranka po snazi. Imamo jednog načelnika, u 12 općina imamo parlamentarni status, ali i niz predsjednika općinskih vijeća. No manje važna nije ni činjenica da smo osvojili vlast u najvećoj slavonskoj općini Sibinj", kaže Pavliček.

Objasnio je kako je došlo do toga da Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret u Vukovaru podržavaju Penavu, a u županiji različite kandidate.

"Nažalost tu nije došlo do dogovora i ujedinjenja oko jednog kandidata. Mi smo izrazili podršku gospodinu Nikoli Kajkiću kao autohtonom predstavniku desnice koji je u istočnoj Slavoniji prepoznat kao čovjek koji je razotkrivao ratne zločine počinjene nad Hrvatima. Žao mi je što mu je izmaknuo drugi krug i to za svega 268 glasova. Mislim da je on bio puno ozbiljniji kandidat od aktualnog župana Damira Dekanića iz HDZ-a. Domovinski pokret dao je potporu Josipu Dabri koji je netom pred izbore istupio iz HDZ-a".

"Naša koalicijska lista participirat će u skupštini s pet ljudi. Od tih pet ljudi, dva su čovjeka iz Hrvatskih suverenista, dva su iz Mosta, a jedan mandat pripada samom Kajkiću".

Hoće li koalicija biti kompaktna?

"Hoće, no gotovo sam siguran da ćemo biti dio vladajuće većine. Konstituirajuća sjednica na redu je idući četvrtak, a mi do tada trebamo dogovoriti suradnju s gospodinom Dekanićem čiju smo pobjedu priznali. Izazivanje novih izbora sada nije prioritet i to bi bilo čak suludo i iracionalno. Naši uvjeti za podršku u skupštini su jačanje demografskih mjera, promocija kontinentalnog turizma i povećanje poticaja i olakšavanje poslovanja za poduzetnike i obrtnike", dodaje Pavliček.

Zatim je objasnio zašto će Nikola Kajkić podržati HDZ-ovu većinu u županiji premda je svoj imidž izgradio na tome da HDZ nije učinio dovoljno za razotkrivanje i procesuiranje ratnih zločina.

"Naš je stav što se tiče lokalne politike kristalno jasan. Ovdje se bavimo komunalnom infrastrukturom tako da je iluzorno očekivati ideološke konfrontacije. Lokalni izbori nisu ipak toliko ideološki obojeni kao što je to slučaj na državnoj razini. Mi smo odmah rekli da ćemo na lokalnoj razini surađivati sa svim strankama desnice i desnog centra odnosno onima koji nose hrvatski predznak. Stranke ljevice ili SDSS Milorada Pupovca ne dolaze u obzir. Ne vidim situacija u kojoj bismo mi mogli koalirati s njima".

U javnosti se špekulira kako bi upravo Hrvatski suverenisti mogli pružiti ruke potpore HDZ-u u Saboru prilikom izglasvanja novog predsjednika Vrhovnog suda.

"Gospođu Zlatu Đurđević nećemo podržati jer nam je poznat njezin stavo lex Perkoviću, HOS-u i ostalim važnim temama. Ona je pripadnica lijevo-liberalne scene i jednostavno ne možemo dopustiti da takva osoba zauzme čelno mjesto najvišeg suda u državi. To, međutim, nema veze s HDZ-om niti bilo kojom drugom političkom opcijom. To su naši argumenti zbog kojih ona u Saboru neće dobiti našu podršku i pritom ne ulazimo u njezinu stručnost", zaključio je Pavliček.

Tijekom razgovora još je komentirao koaliciju HDZ-a i SDSS-a na nacionalnoj razini, napad na hrvatskog dječaka u Vukovaru, popis stanovništva te dvojezične table.

