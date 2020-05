Pauletić se pridružio Škori pa uz sliku potrganih kartica poručio: Hoću li se uhljebiti?

Poznati kvizaš i putopisac Robert Pauletić pridružio se Domovinskom pokretu Miroslava Škore na čijim će listama pokušati ući u Saboru. Na Facebooku je objasnio zašto je to učinio, te navodi da on ulaskom u Saboru financijski gubi.

Status prenosimo u cijelosti.

"Novinari ne znaju što bi, pa me opet pitaju što će mi sad povratak u politiku s Domovinskim pokretom, želim li se to možda uhljebiti (!). Pitaju to mene, a meni je jedan od glavnih motiva za ulazak u politiku potreba za smanjenjem državne birokracije i borba protiv uhljeba. Nije im jasno da sam ja već 26 godina u privatnom biznisu i da ulaskom u Sabor zapravo financijski gubim, jer mi je zbroj plaće i autorskih honorara veći nego što je saborska plaća. Evo, molim pročitajte tri zanimljiva pitanja i odgovora iz intervjua za Slobodnu Dalmaciju iz 2016. kad sam bio zamjenik ministra turizma: sve je aktualno i danas. Inače, mislim da je ovo bio jedini slučaj svojevoljnog kidanja službenih zlatnih kreditnih kartica koji se ikad dogodio u Vladi RH, i to je moj slučaj. Pa neka se zna!

- Gospodine Pauletiću, navodno ste u Ministarstvu turizma svojevrsna legenda, jer ste samoinicijativno vratili i prerezali službene kreditne kartice?

- Da, bilo je to prije više od mjesec dana. Nisam ništa trošio na tim karticama, iako su na obje mjesečni limiti bili, mislim, po tisuću eura. Onda sam ih htio vratiti, da mi ne stoje bezveze u novčaniku, pa mi je rečeno da u tom slučaju moram službeno prerezati kartice, i to ispred komisije. Zatim smo to i fotografirali. Jer to se, navodno, nikad prije nije dogodilo, u cijeloj povijesti hrvatske politike, da je neki političar svojevoljno prerezao službene kreditne kartice. U trenutku kad sam ih rezao škaricama, sjećam se, službenica iz računovodstva rekla je: "Ah, ovo boli!" (smijeh).

- A što je s drugim povlasticama? Odvojeni život i drugo?

- Od početka ne uzimam naknadu za odvojeni život, iako sam imao pravo na to. Nadalje, nakon samo dva mjeseca odbio sam uzimati dnevnice za putovanja i do danas mi na moj zahtjev više nije isplaćena niti jedna. Nisam uzeo niti državni stan, iako sam imao pravo na to.

- Što kažete na optužbe s ljevice da ste se htjeli uhljebiti u Vladi?

- Većina od tih političara s ljevice nisu ništa ozbiljno radili niti jedan jedini dan u životu, desetljećima samo mlate praznu slamu! Razlika između mene i takvih tipova je to što sam ja svojim znanjem i sposobnostima kroz protekle godine osigurao kruh za četrdesetak radnika i njihove obitelji, te što moja poduzeća državi uplaćuju visoke poreze, a oni taj državni novac desetljećima samo parazitski troše!", stoji u statusu.

Podsjećamo, Domovinski pokret Miroslava Škore jučer je objavio kako im se pridružio Pauletić.

- S veseljem objavljujemo da je Domovinski pokret u Dalmaciji dobio veliko pojačanje, poznatog splitskog kvizaša i putopisca Roberta Pauletića. Pauletić je već nekoliko mjeseci član Domovinskog pokreta, a za ove izbore bit će nam jedan od važnih aduta za X. izbornu jedinicu. Osim što je već 25 godina uspješan privatni poduzetnik, Pauletić je prije nekoliko godina bio zamjenik ministra turizma, tako da već ima iskustva u politici. Jako nam je drago što je uz nas, jer to je čovjek koji najčešće pobjeđuje čega god se prihvati, spoj znanja, poštenja i hrabrosti kakav Domovinskom pokretu i Hrvatskoj treba. Domovinski pokret sad ima Kviska, idemo dvostruko jače! - naveo je Domovinski pokret.