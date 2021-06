Pas oduzet vlasniku, sklonište ga udomilo, a udomitelj vratio u dvorište bivšeg vlasnika, osuđenog zlostavljača

Gotovo godinu dana trebalo je da mješanac Dino, sudskom presudom oduzet vlasniku koji ga je mučio, konačno bude i oduzet i smješten u Sklonište za životinje Sisak. U njemu se nije dugo zadržao. Već dva tjedna nakon dolaska u sklonište pas je udomljen. Rekli bi neki, imao je sreću, no je li baš tako? Jer Dino je opet u dvorištu svog bivšeg vlasnika, zlostavljača kojem ga je Općinski sud u Sisku oduzeo.

Sve je počelo još 22. siječnja prošle godine, kad je P. Ž. iz Novog Sela Palanječkog vezao svog psa za automobil i vukao ga po cesti, pri čemu je mješanac ozlijeđen. Na poziv volontera reagirala je policija, pas je istu večer smješten u sklonište, a okrivljenik priveden. Odmah je i pušten, a već idući dan psa je odveo kući. Veterinarska inspekcija nadzorom nije utvrdila znakove zanemarivanja ni teže ozljede pa nije ni reagirala. Kako je bila riječ o kaznenom djelu ubijanje i mučenje životinja, Općinski sud Sisak prihvatio je zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Sisku i P. Ž. je 12. svibnja proglašen krivim. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, a izrečena mu je uvjetna osuda prema kojoj se kazna neće izvršiti ako u godinu dana ne počini novo kazneno djelo. Istom odlukom, a temeljem čl. 205. st. 4. Zakona o kaznenom postupku, oduzet mu je i pas.

Nakon saznanja da pas nikad nije oduzet, u prosincu 2020. godine s Općinskog suda u Sisku rekli su nam da je odlukom o oduzimanju Sud samo potvrdio činjenice koje su bile evidentirane u sudskom spisu. A u njemu je pisalo da je pas odveden u sklonište, ali ne i da je vraćen vlasniku. Sud je tada, nakon što je Večernji list ukazao da sudska odluka nije provedena, naložio Policijskoj postaji Sisak i djelatnicima Skloništa za životinje Sisak da provedu pravomoćnu presudu, oduzmu psa i za stalno ga smjeste u skloništu. Upravo ovo 'za stalno', ali i neke druge činjenice, zasmetale su Skloništu za životinje Sisak pa se na odluku žalilo.

– Sklonište za zaštitu životinja Sisak podnijelo je žalbu na odluku Općinskog suda u Sisku kojom je odlučeno da se pas za stalno smješta u Sklonište za životinje Sisak, što po njima nikako nije prihvatljivo, niti za životinju, niti za ustanovu. Svrha skloništa je čim prije udomiti životinju. Isto tako, upiru na financijsko pitanje smještaja. Stoga je Županijski sud prihvatio žalbu i preinačio rješenje tako da se pas povjerava na skrb i zbrinjavanje Skloništu za životinje Sisak – rekli su nam sa Županijskog suda u Sisku.

Od žalbe do novog rješenja prošlo je još tri mjeseca. Rješenje Županijskog suda u Sisku 26. ožujka 2021. godine otpremljeno je Skloništu za životinje Sisak i nadležnoj Policijskoj postaji Sisak, iz koje saznajemo da je 14. travnja pas oduzet vlasniku, a preuzeli su ga djelatnici Skloništa za životinje Sisak.

Na prvi upit kako je Dino i možemo li pomoći u njegovom udomljavanju iz sisačkog skloništa nisu nam odgovarali. Kako smo u međuvremenu doznali da pas više nije u Skloništu, već ponovno u dvorištu svojeg bivšeg vlasnika i zlostavljača, odgovore na pitanje kako se to dogodilo opet smo potražili u Skloništu.

– Upoznata sam s time da je pas udomljen, a udomitelj je s područja grada Siska, nije bivši vlasnik. Vaš navod kako je pas viđen u dvorištu gospodina P. Ž. moram provjeriti kako bih vam mogla dati više informacija – odgovorila nam je Nensi Majcan-Bugarin, voditeljica skloništa. Nakon dva tjedna javlja nam kako je, prema neslužbenim informacijama koje je dobila, osoba koja je udomila psa prijatelj bivšeg vlasnika.

– U trenutku udomljavanja Sklonište nije imalo tu informaciju. Moram napomenuti da sam dva puta izlazila na teren i nisam uspjela zateći gospodina kod kuće. Pas nije bio na vidiku. Pokušavam stupiti u kontakt s novim vlasnikom te vas naknadno mogu izvijestiti što će mi on reći – rekla nam je voditeljica skloništa.

Izvijestila nas nije pa do pisanja ovog teksta nismo doznali je li voditeljica uspjela stupiti u kontakt s novim vlasnikom, kao ni je li uspjela zateći bivšeg vlasnika kod kuće. I dok ona tvrdi da ni psa nije vidjela, očevici iz Novog Sela Palanječkog kažu nam kako se njima čini da pas nikada i nije izišao iz dvorišta. Istina, na stranicama skloništa pas nije bio ni objavljen, što je, kažu nam volonteri, prilično čudno jer se fotografije svih pasa uredno objavljuju. Uostalom, to je i zakonska obveza Skloništa. Na ponudu volontera da preuzmu psa čim to bude moguće iz Skloništa su im rekli kako i oni imaju neke kombinacije. O kakvim je kombinacijama riječ ne znamo, no nesporna je činjenica da je rješenjem Županijskog suda u Sisku pas upravo Skloništu povjeren na skrb i zbrinjavanje. Ako i nisu znali, sada znaju da je udomitelj prijatelj bivšeg vlasnika, zlostavljača kojem je sud oduzeo psa. A on ga je vratio zlostavljaču. Za takvo zbrinjavanje Sud nije izdao rješenje.