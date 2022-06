Partizanski obračun s mrtvim neprijateljima

Koliko je daleko išao komunistički revolucionarni obračun sa svima koji su označeni kao neprijatelji, govori i odluka novih jugoslavenskih komunističkih vlasti kojoj je baš ovih dana obljetnica. Svakako se vrijedi na nju podsjetiti jer je odluka bila krajnje anticivilizacijska. No revolucija to ne poznaje. Radi se, naime, o tome da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Demokratske Federativne Jugoslavije 18. svibnja 1945. donijelo odluku o uklanjanju grobalja i grobova okupatora i narodnih neprijatelja, koja je obuhvatila groblja i nadgrobne spomenike vojnika njemačke, talijanske i mađarske vojske, te ustaše, četnike i slovenske domobrane. Obračun više nije bio samo sa živima, nego i s mrtvima! Bio je to komunistički obračun u Jugoslaviji sa svim stvarnim i pretpostavljenim protivnicima, bez razlike, tijekom i napose potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću, i bio je masovan i nemilosrdan. Namjera je bila potpun i radikalan obračun jugoslavenskih komunista s neprijateljem na zemlji i pod zemljom.