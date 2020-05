Par šetao psa i ignorirao djevojčicu (6) na biciklu, njihova reakcija zgrozila je sve

Šestogodišnja djevojčica pala je s bicikla nakon što joj par koji je šetao psa nije dopustio da prođe kraj njih, a njihova reakcija zgrozila je javnost.

Snimku njihovog bešćutnog ponašanja objavila je majka djevojčice Michelle Prost, a snimio ju je otac koji je biciklirao s malenom.

Incident se dogodio na stazi Blackwell u engleskoj županiji Nottinghamshire. Na snimci se jasno čuje kako je djevojčičin otac nekoliko puta izgovorio 'Oprostite' ne bi li se par pomaknuo da djevojčica i on prođu na biciklu, no par je nastavio hodati kao da im se nitko ne obraća. Curica je potom pokušala proći između muškarca i žene, no zapela je i pala s bicikla. Muškarac se odmah ljutito okrenuo i napao njezina oca dok mu je ovaj objašnjavao kako im se nekoliko puta obratio.

Na kraju je nogom šutnuo djevojčičin bicikl dok je ona plakala te su se okrenuli i otišli. Majka je prepričala kako je incident jako pogodio djevojčicu koja je tek počela voziti bicikl te da je satima nakon toga bila potresena i plakala je.

Roditelji su sve prijavili policiji koja pokušava otkriti identitet muškarca i žene.