Rad na crno državi nikako nije u interesu u svim segmentima, pa tako i u turizmu. Zato su odlučni, kazao je ministar turizma Tonči Glavina na predstavljanju novog Zakona o turizmu, da tu pošast suzbiju kada je u pitanju iznajmljivanje na crno. To je, naime, i najtraženiji vid smještaja u hrvatskom turizmu, a tu imamo i najviše smještajnih kapaciteta, daleko više nego hotelskog. Probat će suzbiti brojne zloporabe, od neregistriranog iznajmljivanja, prikazivanja komercijalnog smještaja kao nekomercijalnog do izbjegavanja plaćanja turističke pristojbe. Probat će to napraviti digitalizacijom svih postupaka registracije objekata za najam.
to govore već 20-ak godina... u međuvremenu oni koji su sve plaćali odustaju, a ovi s "rodbinom" beru vrhnje.... tako i treba... umjesto da rade državni javni službenici prosvjeduju za još veće plaće..... nije im dosta 100% povećanje plaća u zadnjih 10 godina....