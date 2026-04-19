19.04.2026. u 11:07

Lani su na ime turističke pristojbe iznajmljivači državi ostali dužni čak 13 milijuna eura

Rad na crno državi nikako nije u interesu u svim segmentima, pa tako i u turizmu. Zato su odlučni, kazao je ministar turizma Tonči Glavina na predstavljanju novog Zakona o turizmu, da tu pošast suzbiju kada je u pitanju iznajmljivanje na crno. To je, naime, i najtraženiji vid smještaja u hrvatskom turizmu, a tu imamo i najviše smještajnih kapaciteta, daleko više nego hotelskog. Probat će suzbiti brojne zloporabe, od neregistriranog iznajmljivanja, prikazivanja komercijalnog smještaja kao nekomercijalnog do izbjegavanja plaćanja turističke pristojbe. Probat će to napraviti digitalizacijom svih postupaka registracije objekata za najam.

Zakon o turizmu najam Tonči Glavina

ST
Starčević
11:28 19.04.2026.

to govore već 20-ak godina... u međuvremenu oni koji su sve plaćali odustaju, a ovi s "rodbinom" beru vrhnje.... tako i treba... umjesto da rade državni javni službenici prosvjeduju za još veće plaće..... nije im dosta 100% povećanje plaća u zadnjih 10 godina....

Avatar StarryMessenger
StarryMessenger
11:36 19.04.2026.

Bolje se vi pobrinite za silne apartmane koje su stranci pokupovali pa ih iz svojih država iznajmljuju! Nizozemci, Slovenci, Austrijanci, Nijemci, Britanci, daju adresu i "ključ u ruke rodbini". Naravno, sve to uredno na crno naplate u svojim državama. Glavina i Hrvatska ni čuli ni vidjeli ni zaradili 🤨 Jedino nam stvaraju gužve, koriste infrastrukturu i ostave smeće!!!

DO
doberdedec
11:40 19.04.2026.

I pored toga, treba ukinuti i otpustiti uhljebe u javnom i državnom sektoru.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

