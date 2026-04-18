Tomislav Krasnec
Tomislav Krasnec

Albanija bi,u slučaju nove agresije Srbije, Kosovo branila neovisno o tomu kako bi se postavio Trump i kako bi se ponio NATO

Zagreb: Ivan Anuši? sastao se s albanskim ministrom obrane Ermalom Nufijem
Slavko Midzor/PIXSELL
18.04.2026. u 14:09

Čeka li Aleksandar Vučić oportunističke prilike za Srbiju

Prije mjesec dana u jednom od rijetkih trenutaka nadstranačke sloge u američkom Kongresu u drugome mandatu predsjednika Donalda Trumpa skupina senatora i kongresnika iz obiju stranaka, Republikanske i Demokratske, poslala je pismo državnom tajniku Marcu Rubiju s molbom da otkloni nagađanja o mogućem povlačenju američkih vojnika iz mirovne misije KFOR na Kosovu. "Smanjena američka prisutnost mogla bi ohrabriti aktere koji povlačenje Zapada vide kao priliku za sijanje nemira", upozorili su u tom pismu.

Nije zabilježeno da je Rubio, koji je istovremeno i šef američke diplomacije i savjetnik za nacionalnu sigurnost, igdje razjasnio to pitanje i otklonio tu mogućnost, o kojoj se povremeno nagađa u stranim medijima već barem godinu dana, a koja nije sasvim nerealna ni danas, dok američki predsjednik Trump ponovno intenzivira retoriku koja slabi jedinstvo NATO-a, distancira Ameriku od europskih saveznika i Kanade te se poigrava s idejom o smanjenju broja američkih vojnika stacioniranih u bazama u Europi. Tu opasnu antinatovsku retoriku sada je, u kontekstu trapavog Trumpova rata protiv teokracije u Teheranu, prvi put javno preuzeo i sâm Rubio. "Morat ćemo preispitati vrijednost NATO-a za našu zemlju. Ako NATO postoji samo da bismo mi branili Europu u slučaju da je ona napadnuta, a pritom uskraćuje pravo korištenja baza kada nama to zatreba, to nije baš dobar aranžman. Teško je ostati angažiran u takvom aranžmanu", rekao je Rubio u televizijskom intervjuu 31. ožujka.

Hrvatska Srbija Kosovo Albanija

Avatar Matteo1212
Matteo1212
14:45 18.04.2026.

"dragim" istocnim komsijama zelim da sve sto posalju da nasilno siri tzv. srpski svet po Kosovu, BiH i RH, vrati u otadzbinu u plasticnim vrecama a sada slobodno brisite post

Le-Freak
14:22 18.04.2026.

U tome slucaju bi i Hrvatska sigurno pomogla. Ovako il onako. Nije nam u interesu da se Srbija opet pocne siriti.

cortes
14:52 18.04.2026.

To definitvno nije naš rat. Držimo se po strani i gledajmo svoja posla…da ne postanemo objekt umjesto subjekta. Pogotovo nam nije potrebno ginuti za tuđi interes. Pamet u glavu.

