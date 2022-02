Pogledajte kartu: Ovako je ruska televizija označila teritorij Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin ustvrdio je kako se o interesima Rusije i sigurnosti njenih građana ne može pregovarati, a jučer je za vrijeme njegova govora na televiziji objavljena karta koja je privukla pažnju javnosti.

Naime, društvenim se mrežama proširila fotografija karte Ukrajine koju je objavila ruska državna televizija tijekom Putinova govora.

Žutom bojom označeni dio u središtu karte predstavlja Ukrajinu, dok su ostali dijelovi teritorija označeni kao darovi Staljina, Lenjina i Hruščova.

Russian state TV is now following up on Putin's speech with a graphic diagramming territorial "gifts" to Ukraine from Russian Czars, Stalin, Lenin and Khrushchev. The yellow bit in the middle is labeled "Ukraine." pic.twitter.com/QdwnvHn4Xs