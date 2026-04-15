“Privođenje” papinskog nuncija u Pentagon samo je jedan od znakova dubokog sukoba između Bijele kuće i Vatikana

U siječnju se dogodio neobičan sastanak u Pentagonu, kamo je na razgovor bio pozvan tadašnji apostolski nuncij u SAD-u, kardinal Christophe Pierre, koji je u međuvremenu na redovan način, zbog navršenih 80 godina, umirovljen.



O tome je američki digitalni medij The Free Press prije nekoliko dana objavio eksplozivnu priču pod naslovom “Zašto su Vatikan i Bijela kuća zahladili odnose” (Why the Vatican and the White House Are on the Outs). Autor Mattia Ferraresi, inače novinar talijanskih novina Domani, primjećuje kako je već sam odlazak nuncija u Pentagon događaj bez presedana. U članku profesionalno ističe kako ni od Pentagona ni od nuncijature nije dobio nikakav komentar o sastanku, ali se zato poziva na neimenovane, u sadržaj sastanka upućene izvore kako iz američke tako i iz vatikanske administracije.