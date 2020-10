Papa za više žena u vrhu Crkve, a njemački su biskupi protiv celibata

Molimo da vjernici laici, posebno žene, sudjeluju još više na odgovornim mjestima u Crkvenim institucijama, pozvao je papa Franjo, a njemački biskupi htjeli bi uvesti i zaređivanje žena te ukidanje celibata. Katolička crkva priprema reforme, ali one koje bi htjeli uvesti njemački biskupi dovode Papu u neugodan položaj. Čak ima i komentara kako je Franjo njima zastrašen, dok drugi govore o mogućem novom rascjepu.

Više žena u Vatikanu

Papa Franjo više je puta ponovio kako ne želi ukidanje celibata, a glede angažiranja žena u Crkvi uvijek je bio za to da one budu i na odgovornim mjestima, ali kao laici, a ne svećenici. Istina, govorio je i da treba proučiti položaj žena u Crkvi u prvim stoljećima. No, tijekom nedjeljnog Angelusa izrekao je rečenicu koja bi se mogla shvatiti i kao davanje mogućnosti ženama ne samo na institucionalnim mjestima.

– Nitko od nas nije bio kršten kao svećenik ili biskup. Kršteni smo kao laici – kazao je papa Franjo, dakle svi smo jednako protagonisti Crkve.

Naglašava da je potrebno “proširiti prisutnost žena u Crkvi, podrazumijeva se laičku, ali naglašavam ženski aspekt, jer žene uglavnom bivaju ostavljene po strani”, kazao je Franjo i naglasio kako treba promicati integraciju žena na mjesta na kojima se donose važne odluke. Ne smije se “pasti u klerikalizme koji poništavaju laičku karizmu i uništavaju lik Svete Majke Crkve”. Papa Franjo govori o ženama kao laicima, o onima koji nisu zaređeni, ali ipak je zanimljiv dio kada kaže da nije nitko kršten kao svećenik. Dakle, svima je polazište isto, svi smo kršteni, a kasnije se netko opredijeli za svećenstvo. Mogu li se, dakle, i žene opredijeliti za svećenstvo?

Crkva mora biti i na geografskim i egzistencijalnim periferijama, na margini, gdje žive slojevi čovječanstva bez nade. Papa naglašava da Evanđelje nije za malobrojne, za izabrane, već treba otvoriti srce svim dijelovima zajednice, pa i grešnicima, zlima. Da bi se došlo i do tih dijelova društva, kao što je pokazala situacija u Amazoniji, potrebno je uključiti i oženjene muškarce, a možda i žene. Ponovimo da je papa Franjo uvijek govorio o potrebi većeg uključivanja žena u Crkvu, i to ne samo u Vatikanu, već i unutar biskupija, ali sada je, prema nekima, otišao i korak dalje kada je kazao kako smo svi kršteni, muškarci i žene, kao laici. Nitko nije kršten kao svećenik.

Koliko je porasla prisutnost žena u Vatikanu od početka Franjina pontifikata, vidi se po podacima iz 2010. kada je papa bio Benedikt XVI. i kada je od 4053 zaposlene osobe u Vatikanu bilo 697 žena, odnosno samo 17 posto, a 2019. Sveta Stolica i Grad Vatikan imali su 4618 zaposlenih od čega 22 posto ili 1016 žena. Francescu di Giovanni papa je početkom ove godine imenovao na položaj podtajnice odjela za odnose s državama, a početkom kolovoza ove godine imenovano je 13-ero članova Ekonomskog vijeća, od čega je šest žena, među kojima je i Hrvatica Marija Kolak.

Papa “dramatično zabrinut”

No njemački biskupi traže veće otvaranje Crkve prema ženama te ukidanje celibata. Vatikan je na te prijedloge iz Njemačke do sada šutio. Njemački biskup Heinz Josef Algermissen u razgovoru za list Fuldaer Zeitung ispričao je da je bio na općoj audijenciji prošlog tjedna te se na kraju susreo s papom koji je bio “dramatično zabrinut” zbog razvoja rasprave o reformi u njemačkoj Crkvi.

A u tom njemačkom laboratoriju razvila se ideja o ukidanju svećeničkog celibata, o uvođenju ženskog svećenstva, o punoj transparentnosti u financijama i glede slučajeva pedofilije, uključujući i one iz prošlosti, te uvođenja mogućnosti izbacivanja biskupa koji su zataškavali zločine.