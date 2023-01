Svirepi napad u Virovitici: Pacijentica psihijatrici nožem zadala više od 30 uboda i porezotina

Iako je bila subota, i to kasno popodne, za poznatu psihijatricu prim. mr. sc. Elviru Koić bilo je, kažu nam upućeni, uobičajeno da u to doba sjedi u svojoj privatnoj ordinaciji u Virovitici i prima pacijente. No susret s 37-godišnjom pacijenticom pretvorio se u noćnu moru. S nožem u rukama mlada je žena nasrnula na liječnicu i bjesomučno je ubadala približno pola sata. Izbola ju je gotovo po cijelome tijelu, a izbrojeno je, neslužbeno se dodaje, više od 30 uboda i porezotina.



Susjedi čuli buku