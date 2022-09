Tko su novi članovi Uprave Ine: 'Ratatics je dobro upoznat s poslovanjem kompanije'

Nadzorni odbor Ine na današnjoj je sjednici primio na znanje ostavke MOL-ovih članova Uprave Ine i na prijedlog Vlade Republike Hrvatske opozvao preostale članove Uprave.

Nadzorni je odbor potom imenovao novu Upravu. Novim predsjednikom Uprave Ine imenovan je Péter Ratatics, a članovima Uprave Berislav Gašo i Krisztián Pulay, na prijedlog MOL-a i s mandatom do 30. lipnja 2023. godine. Tri nova člana Uprave imenovana su na prijedlog Vlade Republike Hrvatske - Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović i Marin Zovko, na najdulje šest mjeseci, do imenovanja članova Uprave putem javnog natječaja, objavljeno je u priopćenju Ine.

Osim toga, Ina je objavila i životopise članova Uprave Ine.

Péter Ratatics, predsjednik Uprave Ine

Péter Ratatics na dužnost predsjednika Uprave Ine dolazi s dužnosti izvršnog potpredsjednika Usluga kupcima MOL Grupe i operativnog direktora MOL-a Mađarska. Diplomirao je na Fakultetu za financije Sveučilišta Corvinus u Budimpešti te se specijalizirao za tržišta kapitala. G. Ratatics započinje svoju karijeru 2007. kao stručnjak za trgovinu plinom i poslovni razvoj u MOL-u, a zatim je 2009. imenovan voditeljem savjetodavnog tima Izvršnog odbora. Između 2009. i 2010. također je obnašao dužnost voditelja Organizacijskog razvoja i upravljanja procesima, a od 2010. do 2011. voditelja Usluga upravljanja. Od 2011. godine radio je kao potpredsjednik Korporativnog centra u kojemu je bio odgovoran za područje ljudskih resursa.

Foto: INA

Tijekom 2015. i 2016. bio je odgovoran za aktivnosti nabave, ulaganja i komunikacija MOL Grupe kao viši potpredsjednik Korporativnog centra. Bio je član Uprave Ine u razdoblju od 2011. do 2018. godine. Bio je potpredsjednik Nadzornog odbora FGSZ-a (Prijenos prirodnog plina) od 2012. do 2021. te član Uprave IES-a od 2013. do 2019. Predsjednik je Uprave MOL Fleet Holding Kft-a od 2017., predsjednik Uprave MOL Ingatlankezelő Kft-a i predsjednik Uprave MOL Ingatlan Holding Kft-a od 2018. Predsjednik je Mađarske udruge mineralnih ulja od 2018. te predsjednik Nadzornog odbora TIFON d.o.o. od veljače 2019.

Berislav Gašo, član Uprave Ine

Dr. Berislav Gašo na poziciju člana Uprave Ine dolazi s pozicije izvršnog potpredsjednika Istraživanja i proizvodnje MOL Grupe te člana Izvršnog odbora MOL Grupe. Dr. Berislav Gašo pridružio se MOL Grupi u siječnju 2010. godine kada je postao izvršni direktor Korporativnih servisa u Ini. Od rujna 2012. radio je kao viši potpredsjednik kontrolinga, računovodstva i poreza u financijama MOL Grupe. U svibnju 2015. dr. Gašo je promaknut na mjesto operativnog direktora Istraživanja i proizvodnje nafte i plina MOL Grupe. Od prosinca 2016. izvršni je potpredsjednik Istraživanja i proizvodnje nafte i plina te član Upravnog odbora MOL Grupe.

Foto: INA

Prije dolaska u MOL Grupu pet godina proveo je u Europskoj naftnoj praksi McKinsey & Company koju je napustio kao mlađi partner. Dr. Gašo je diplomirani inženjer strojarstva, ekonomije i poslovne administracije. Studirao je na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (TUM), Tehnološkom institutu Massachusetts (MIT), Sveučilištu St. Gallen (HSG) i Poslovnoj školi Harvard (HBS).

Krisztián Pulay, član Uprave Ine

Krisztián Pulay na poziciju člana Uprave Ine dolazi s pozicije višeg potpredsjednika Razvoja Downstreama MOL Grupe. Diplomirao je na Sveučilištu tehnologije i ekonomije u Budimpešti 2003. kao magistar znanosti inženjer strojarstva, a 2006. kao inženjer-ekonomist na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti. Karijeru je započeo 2003. godine u nizozemskoj inženjerskoj kompaniji sa sjedištem u Budimpešti. Pridružio se MOL-u 2006. godine kao voditelj projekta u investicijskom timu Rafinerije Dunav. 2010. godine napreduje u voditelja Upravljanja projektima.

Foto: INA

Od 2012. do 2016. radio je u Ini na rukovodećim pozicijama u Investicijama. 2016. vraća se u MOL Grupu na poziciju voditelja Upravljanja projektima Grupe. 2017. godine imenovan je na poziciju direktora Investicija MOL Grupe, dok je u periodu od 2019. do 2020. godine također obnašao dužnost glavnog izvršnog direktora Olajterv Engineering Ltd-a. Od 2020. godine viši je potpredsjednik Razvoja Downstreama MOL Grupe, a 2022. godine imenovan je članom Vijeća direktora Slovnafta.

Miroslav Skalicki, član Uprave Ine

Miroslav Skalicki na poziciju člana Uprave Ine dolazi kao privatni poduzetnik. Miroslav Skalicki je iskusni menadžer i poduzetnik s 35 godina radnog iskustva u raznim tvrtkama iz energetskog sektora. Gotovo 20 godina (1991. – 2008.) radio je za Shell, jednu od vodećih multinacionalnih kompanija iz sektora nafte i plina.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Kao generalni direktor Shella Hrvatska doveo je kompaniju među 100 najboljih tvrtki po profitabilnosti i pokrenuo nekoliko proizvodnih projekata na lokalnoj razini. Zadnjih 14 godina djeluje kao poduzetnik u vlastitoj kompaniji zastupajući multinacionalne kompanije iz energetskog sektora te kao poslovni savjetnik.

Marin Zovko, član Uprave Ine

Marin Zovko na poziciju člana Uprave Ine dolazi s pozicije člana Uprave Plinacra. Karijeru je započeo 2003. u Croscu, a iste godine prelazi u tvrtku Plinacro u Službu financija. Rukovoditelj Poslovne jedinice financiranja, planiranja i analize postaje 2006. godine, a 2008. godine rukovoditelj Službe financija. Od 2009. do 2013. godine bio je direktor Sektora poslovnih funkcija. 2013. imenovan je na mjesto predsjednika Uprave Plinacra.

Foto: INA

Po isteku mandata 2017. godine prelazi na radno mjesto eksperta i pomoćnika predsjednika Uprave. U svibnju 2018. godine imenovan je članom Uprave Plinacra nadležnim za koordiniranje aktivnosti iz područja strateškog razvoja i investicija, financija i računovodstva, regulatornih pitanja te prodaje transportnih kapaciteta. Marin Zovko diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je završio i poslijediplomski studij Poslovno upravljanje.

Hrvoje Šimović, član Uprave Ine

Dr. sc. Hrvoje Šimović na poziciju člana Uprave Ine dolazi s pozicije redovitog profesora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem radi od 2003. godine. Prije toga radio je u Croatia banci d.d. Uz akademsku karijeru, g. Šimović ima bogato iskustvo u raznim konzultantskim poslovima u području fiskalne održivosti javnog sektora, procjene fiskalnih učinaka reformi i javnih politika, poreznog savjetovanja i strateškog planiranja u javnom sektoru.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Radio je kao konzultant za niz strukovnih organizacija, za privatni sektor, kao i za međunarodne institucije i konzultantske tvrtke te za javni sektor i javna poduzeća. Bio je savjetnik i član brojnih radnih skupina Vlade RH, Ministarstva financija i Ministarstvo zdravstva.

Nakon što je Šimović podnio ostavku na dužnost člana Odbora za reviziju u Ini od dana njegovog imenovanja za člana Uprave, Nadzorni odbor imenovao je Sanju Sever Mališ novom članicom Odbora za reviziju. Nadzorni odbor također je primio na znanje nalaze interne istrage vezane uz “slučaj Škugor”, s kojima raspolaže i USKOK, navodi se.