Ovisnik o kompjuterskim igrama oca napao metalnom tavom, laptopom i playstationom

Otac Mladen (60) i sin Goran (37) iz Koprivnice završili su na sudu jer su se fizički sukobili u obiteljskom stanu, a povod je bilo to što je otac ušao u sinovu sobu i prigovorio mu da se stalno igra na kompjuteru. Nakon toga nastao je opći rusvaj: u sukobu su se koristili drveni štap, playstation, laptop, čak i teška zepterova tava, pa je prava sreća da nitko nije ozbiljnije stradao.

– Ušao sam u sinovu sobu, a on me potjerao uz pogrdne riječi: ‘Marš iz sobe, j… ti mater’! Izgurao me u hodnik, a ja sam drvenim štapom razbio sliku na zidu. Kad je Goran krenuo prema meni s namjerom da me udari razbijajući usput keramičke vaze u hodniku, udarao sam ga štapom po glavi i tijelu. Potom je Goran mene pogodio playstationom, pa sam otišao iz stana na parkiralište. No, to nije bilo sve. Prvo je kroz prozor na mene bacio torbu s laptopom koji se razbio, a gađao me i zepterovom tavom. Srećom, nije me pogodio – ispričao je Mladen na sudu i otkrio kako se stalno svađaju zbog sinove ovisnosti o računalnim igrama, ali i alkoholu.

Zbog nasilja u obitelji otac mora platiti 750 kuna, a sin 1500 kuna kazne. Osim toga, Mladenu je trajno oduzet drveni štap, a Goranu metalna tava promjera 20 centimetara jer su bili sredstva napada. “Predmeti su trajno oduzeti jer su uporabljeni za počinjenje prekršaja i postoji opasnost da će se ponovno uporabiti”, stajalište je Suda.

“Obrana prvookrivljenog Mladena da je udarao sina drvenim štapom jer je isti krenuo prema njemu s namjerom da ga udari nije prihvaćena jer predstavlja prekoračenje nužne obrane”, zaključio je danas prekršajni odjel Općinskog suda u Koprivnici.

Goran se nije odazvao na sudsku raspravu pa je presuda donijeta u njegovoj odsutnosti. S obzirom da je bio uhićen i zadržan u policijskom zatvoru, od kazne mu se oduzima 600 kuna pa mora platiti samo 900 kuna.