Hrebak poslao jasnu poruku nakon prijepora oko Pridea: 'Tako je bilo od početka i tako će ostati'

Jedan odlazak na 25. Zagreb Pride i jedna poprilično miroljubiva izjava bili su dovoljna iskra za podizanje tenzija u HSLS-u, stranci koja je dio vladajuće koalicije. Tako je odlazak državne tajnice u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenke Đurić Lastrić, koja dolazi iz redova liberala, na Povorku ponosa 25. Zagreb Pridea, kao i njezina izjava za Večernji list da je "Hrvatska dovoljno velika za sve svoje boje", izazvao oštru reakciju zamjenika predsjednika HSLS-a Mirka Budiše, koji je javno kritizirao stranačku kolegicu zbog sudjelovanja u Povorci ponosa i ogradio se od njezinih poruka, koje su očito bile previše liberalne za liberala Budišu, poručivši kako ne predstavljaju službene stavove HSLS-a.

U izjavi za Večernji list reagirao je i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, poručivši da je "zaštita manjina dio identiteta HSLS-a". No vratimo se Budišinoj oštroj reakciji, koja po tonu više priliči nekoj desnoj stranci. Budiša je stranačkoj kolegici poručio da je riječ o "osobnim političkim stavovima kolegice koji nisu usklađeni s vrijednostima i političkim smjerom HSLS-a".

Naravno, postavlja se pitanje koje su to vrijednosti HSLS-a o kojima govori Budiša. "Njezino sudjelovanje na tom prosvjedu, na kojem se ističu totalitarni simboli poput srpa i čekića te gdje se otvoreno poziva na revoluciju, kao i njezini naknadni medijski nastupi, predstavljaju isključivo njezin osobni čin i privatni politički stav. Već dulje vrijeme svjedočimo njezinoj izrazitoj medijskoj prisutnosti, koja je u velikoj mjeri usmjerena na promociju tema i političkih poruka koje smatram primjerenijima ljevici nego HSLS-u. Pri tome koristi ime i poziciju HSLS-a kao paravan za vlastiti aktivizam i interes.

Želim jasno poručiti da je HSLS stranka razumnog, umjerenog, građanskog i ekonomskog liberalizma, a ne odskočna daska za ljevičarske eksperimente ni platforma za radikalni aktivizam. Dok naši građani svakodnevno vode borbu s rastućim troškovima života, inflacijom i nesigurnošću, medijski prostor okupiraju marginalne provokacije i propale ideologije čiji su promotori često pripadnici privilegirane 'zlatne mladeži'", poručio je Mirko Budiša, koji je kolegici iz stranke dao i poduku iz liberalizma: "Liberalizam nije jednoumlje, liberalizam znači slobodu, jednakost i jednaka pravila za sve." Naravno da su kritičari uočili kontradiktornosti nakon ovakve poduke.

Na upit autora ovog teksta da komentira ovaj slučaj, kao što smo već na početku napisali, Dario Hrebak reagirao je kratkom izjavom: "Unutarstranačke stvari treba rješavati unutar stranke, a ne putem medija. Zaštita manjina dio je identiteta HSLS-a od samog početka i tako će i ostati. Sve što kolege žele raspraviti moći će, kao i do sada, raspraviti na tijelima stranke. U subotu imamo sjednicu Predsjedništva i Središnjeg vijeća stranke", zaključuje šef liberala. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se ova priča ugasiti do subote ili će se unutar HSLS-a otvoriti nova runda prijepora.