Rade li danas trgovine? Provjerili smo popis i nemamo baš dobre vijesti, ali postoje iznimke

Vrata velike većine prodajnih mjesta danas će ostati zaključana, što predstavlja preokret u odnosu na dosadašnju praksu kada su praznici često bili prilika za kupovinu, makar i u skraćenom terminu. Građani se stoga pozivaju da sve potrebne nabavke obave dan ranije, u srijedu, ili da ih odgode za petak, kako bi izbjegli neugodnosti i nepotrebno lutanje u potrazi za otvorenom trgovinom.

Iz Konzuma su jasno poručili kupcima da isplaniraju kupnju unaprijed jer njihove prodavaonice na sam dan Tijelova neće raditi. Slične su obavijesti stigle i iz Kauflanda, Lidla i Plodina, potvrđujući da će njihove poslovnice diljem zemlje biti zatvorene. Ovom se trendu pridružuje i lanac Tommy, čime je pokriven velik dio tržišta. Jedini trgovački lanac za koji ova odluka ne predstavlja novost je KTC, koji se svoje politike neradnih nedjelja i blagdana dosljedno drži još od 2020. te će tako nastaviti i ovoga puta. Prema dosadašnjoj praksi zatvaranja na državne praznike, očekuje se da ni Studenac neće raditi, dok bi manji lanci poput Ribole mogli imati pojedine otvorene poslovnice, no preporuka je provjeriti informaciju za svaku pojedinu lokaciju. Za blagdan Tijelova većina SPAR i INTERSPAR trgovina u Hrvatskoj je zatvorena, no točno radno vrijeme ovisi o pojedinačnoj lokaciji jer neke poslovnice mogu raditi prema nedjeljnom ili posebnom blagdanskom rasporedu.

Što se tiče trgovačkih centara, u Zagrebu će potpuno zatvoreni biti Arena Centar, Avenue Mall, oba City Center one centra (East i West), King Cross Jankomir, Point Shopping Center i Z Centar. Ista sudbina čeka i splitske potrošače, jer će vrata zatvoriti Mall of Split, City Center one Split i popularni centar Joker. Na Kvarneru će posjetitelje dočekati zatvoreni Tower Center Rijeka i ZTC Rijeka, dok će u Osijeku svoja vrata zaključati Mall Osijek i Portanova. Ova odluka obuhvaća ne samo trgovine unutar centara, već i većinu pratećih sadržaja, ali ipak valja provjeriti rade li u pojedinim centrima kina ili ugostiteljski objekati.

Trendu zatvaranja pridružile su se i vodeće drogerije. Lanac Bipa službeno je objavio kako će sve njihove poslovnice u Hrvatskoj biti zatvorene na Tijelovo te su pozvali kupce da svoju kupnju obave ranije. Očekuje se da će istu praksu slijediti i dm, čije će prodavaonice, uz moguće rijetke iznimke, također biti zatvorene. Iz tvrtke savjetuju kupcima da za svaki slučaj provjere točnu informaciju o radnom vremenu za željenu lokaciju na njihovim službenim internetskim stranicama. Slična preporuka vrijedi i za Müller, čije radno vrijeme često varira ovisno o lokaciji i specifičnim okolnostima, pa je detaljna provjera jedini siguran način da se izbjegne dolazak pred zatvorena vrata. Potpuno je jasno da će i za nabavku osnovnih higijenskih potrepština biti potrebno planiranje unaprijed.

Unatoč gotovo potpunom zatvaranju, očekuje se da će rijetke iznimke ipak postojati, no njihovo pronalaženje zahtijevat će dodatan trud. Primjerice, iz samog Konzuma, unatoč najavi o zatvaranju, stigla je i informacija da će pojedine, odabrane prodavaonice ipak raditi prema posebnom radnom vremenu. Njihov popis dostupan je na službenim stranicama lanca. Najveća je vjerojatnost da će otvorena vrata imati manje, kvartovske trgovine, pekarnice te prodavaonice na benzinskim postajama koje su tradicionalno izuzete iz pravila o blagdanskom radu. Također, u turističkim središtima duž obale moguće je pronaći pokoju otvorenu trgovinu čije poslovanje ovisi o potrebama turista. Ipak, oslanjanje na ove iznimke nije preporučljivo za veću nabavku.

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*uz korištenje AI-ja