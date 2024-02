Ove krivotvorene lijekove Hrvati najviše kupuju: 'Njihova uporaba može ugroziti život pacijenta'

Trgovina krivotvorenim lijekovima u cijelom je svijetu u porastu. Najčešće se prodaju na crnom tržištu i uglavnom putem interneta, pa oni koji ih kupuju mogu ozbiljno ugroziti svoje zdravlje. Krivotvoreni lijekovi i tvari koji se koriste za doping proteklih su dana bili i na meti velike akcije Europola provedenoj u 30 zemalja, među kojima je i Hrvatska.

Poznati hrvatski neurokirurg Josip Paladino osvanuo je na lažnoj reklami koja nudi preparat za "čišćenje krvnih žila", Kao i brojni drugi liječnici, žrtva je krađe identiteta na internetu, na kojem nepoznati kriminalci prodaju lažne lijekove. - Pacijenti koji vjeruju nama liječnicima uzimaju takve pripravke ne znajući da se pritom mogu izvrgnuti izrazito visokoj opasnosti neželjenih reakcija koje mogu ići do anafilacijskih reakcija, a mogu životno ugroziti pacijenta - upozorio je za HRT prof. dr. Josip Paladino, neurokirurg.



U Hrvatskoj do sada nije zabilježena pojava krivotvorenih lijekova u ovlaštenim lancima opskrbe, oni se prodaju na crnom tržištu, najčešće upravo - putem interneta. - Najčešće se krivotvore lijekovi koji su namijenjeni za poboljšanje životnog stila, dakle lijekovi za mršavljenje, za liječenje erektilne disfunkcije, anabolici, a često se znači krivotvoreni i onkološki lijekovi s obzirom na njihovu cijenu - otkrio je Marko Mrkobrad, glasnogovornik HALMED-a.



Na meti krivotvoritelja uz dopinške tvari često su i dodaci prehrani koji su znatno dostupniji. - Ono što znamo po nekim informacijama da se u teretanama čak i distribuiraju takve tvari, kupuju se i korisnici koji idu na takva mjesta često puta uzimaju anaboličke androgene steroide radi povećanja mišićne mase, smanjenja masnog tkiva, povećanja energije, snage, izdržljivosti - kazao je za HRT Roman Latinović, voditelj službe za antidoping HZJZ-a.

Upotreba proizvoda s crnog tržišta u estetskoj medicini može ostaviti ozbiljne posljedice. - Od alergijskih reakcija do anafilaktičkih reakcija pa čak i do anafilaktičkog šoka koji može ugroziti život pacijenta, ako ne dođe do urgentne liječničke reakcije. Znači dolazi do edema dišnih puteva do gušenja - rekla je dr.med. Maria Škornjak.

Trgovina krivotvorenih lijekova danas predstavlja 10% ukupne globalne trgovine lijekovima, uglavnom u Africi i Aziji. Prema nekim pokazateljima, zarada od krivotvorenih lijekova višestruko premašuje čak i zaradu od prodaje droge.

