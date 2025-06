Ovako se nose s turistima u Barceloni: 'Dosta nam je toga što turizam pretvara našu zemlju u zabavni park'

Nedavni prosvjedi protiv masovnog turizma u Barceloni privukli su pažnju neobičnim pristupom – umjesto transparenata i govora, neki su prosvjednici koristili vodene pištolje. Sve više stanovnika Španjolske odlučuje se na ovakav simboličan način izraziti svoje nezadovoljstvo zbog prevelikog broja turista i negativnih posljedica koje ostavljaju na lokalnu zajednicu, piše The Independent.

Ideja se prvi put pojavila prošlog srpnja, kada je jedna antituristička inicijativa u Barceloni organizirala prosvjed s ciljem da se ukazuje na štetne učinke turizma. Zbog visokih temperatura, neki sudionici su donijeli pištolje na vodu kako bi se rashladili, a iz toga se spontano razvila nova forma izražavanja otpora.

"Video je postao viralan, ali zapravo se radilo o spontanom činu grupe ljudi koji su se samo pokušavali nositi s vrućinom," objasnila je Adriana Coten iz skupine Susjedska skupština za smanjenje turizma, u razgovoru za Associated Press. U travnju je ista skupina zaustavila turistički autobus u gradu, a ovog vikenda prosvjedi su se nastavili. Oko tisuću ljudi okupilo se na poznatoj luksuznoj ulici omiljenoj među bogatim posjetiteljima, s namjerom da se probiju do Sagrade Familije – no policija im je to onemogućila.

Dok su koračali gradom, neki su prosvjednici poprskali turiste vodom, uzvikujući poruke i noseći natpise s porukama protiv turizma, poput: „Još jedan turist – jedan stanovnik manje!“ Iako su vodeni pištolji privukli pažnju medija, samo je manji dio prosvjednika zapravo njima baratao – a većina je samo simbolično špricala u zrak ili međusobno.

Prosvjednica Lourdes Sánchez i njezina tinejdžerska kći, obje držeći vodene pištolje, rekli su da pištolj „zaista nije tu da bi nekoga povrijedio. Ovo je simbol kojim želimo reći da nam je dosta kako industrija turizma pretvara našu zemlju u zabavni park." Drugi prosvjednik, Andreu Martínez, priznao je da je to „da se malo iznerviraju turisti.“

Laurens Schocher, 46-godišnji arhitekt, rekao je da nije pucao na nikoga za koga je sumnjao da je turist, ali se nada da će nošenje vodenog pištolja skrenuti više pažnje na njihov cilj. „Ne mislim da će turisti to shvatiti,“ rekao je. „Mislim da je ovo poruka vlastima.“ Neki turisti koje su poprskali reagirali su sasvim mirno, pa čak su rekli da im je osvježenje dobro došlo jer je temperatura taj dan bila oko 30 stupnjeva Celzijusa.

Ipak, bilo je i trenutaka napetosti. Kada su neki prosvjednici poprskali radnike u jednom velikom hostelu, situacija je eskalirala – jedan od radnika uzvratio je pljuvanjem dok su prosvjednici zatvarali vrata hostela s treskom. Među onima koji su dobili malo vode bila je i Nora Tsai, koja je stigla iz Tajvana na kratki posjet. Iskreno je priznala da ju je ta situacija malo uznemirila i rastužila, a uzvici „Turisti, vratite se kući!“ nisu joj olakšali doživljaj. Unatoč svemu, Nora je izjavila kako i dalje voli Barcelonu i da je sretna što je upoznala mnogo ljubaznih ljudi tijekom svog boravka.