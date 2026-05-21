DRŽAVNI INSPEKTORAT UPOZORIO

Ovaj proizvod povlači se s polica Kauflanda: Pronađene povišene razine pesticida

Pixabay
VL
Tatjana Kolak/Hina
21.05.2026.
u 22:17

Zbog povišene razine pesticida klorpirifosa Državni je inspektorat s tržišta povukao miješanu salatu Benita, podrijetlom iz Sjeverne Makedonije, a koju u maloprodaju stavlja Kaufland Hrvatska. Kako navode u četvrtak u priopćenju, obavijest se odnosi samo na proizvod s podacima: Miješana salata 670g/360g, GTIN 3858893130246, LOT 1662025,  najbolje upotrijebiti 10.11.2027.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.
