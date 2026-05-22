Urušila se zgrada u Maroku: Poginulo najmanje devet osoba, potraga za ljudima još uvijek traje

Najmanje devet osoba je poginulo, a još ih je ozlijeđeno u urušavanju četverokatnice tijekom noći u marokanskom gradu Fezu, rekao je u četvrtak tužitelj. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih daljnjih urušavanja, dok je potraga za potencijalnim preživjelima još uvijek u tijeku.
Do podneva je spašeno šest osoba iz ruševina zgrade, koja je izgrađena 1980-ih godina, izvijestila je državna televizija Al Ula. "Urušavanje je uzrokovalo velik strah među ljudima", rekao je jedan od susjeda za taj kanal. Fez, bivša prijestolnica iz osmog stoljeća i treći najmnogoljudniji grad u zemlji, posljednjih je mjeseci svjedočio sličnim incidentima, među kojima je i onaj u prosincu kada su se srušile dvije zgrade, pri čemu su poginule najmanje 22 osobe.
Godine 2010. godine urušavanje minareta u povijesnom gradu Meknesu na sjeveru zemlje usmrtilo je 41 osobu. Adib Ben Ibrahim, državni tajnik za stanovanje, prošle je godine rekao kako je utvrđeno da 38.800 zgrada prijeti urušavanje.