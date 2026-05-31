Europska zemlja sve više ulaže u obranu: 'Spremna je preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost'

Brojne europske zemlje posljednjih se godina, potaknute izbijanjem rata u Ukrajini, pojačano naoružavaju te ulažu sve veća sredstva u svoje obrambene sposobnosti. Izuzetak nije ni tradicionalno neutralna Švicarska koja povećava izdatke s naglaskom na protuzračnu obranu i bližu suradnju s europskim partnerima. "Švicarska želi i spremna je preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost, ali i ispuniti očekivanja drugih europskih zemalja da doprinese sigurnosti kontinenta. Želimo biti pouzdan partner u tome", naveo je početkom tjedna Martin Pfister, švicarski ministar obrane, na sastanku zemalja DACH – Njemačke, Austrije i Švicarske, prenosi Euronews.

Švicarska troši oko 0,7 % svog BDP-a na obranu, no planira to podići na 1 % do 2032. godine. Pfister je priznao da oružane snage trebaju modernizaciju, dok je njegov njemački kolega Boris Pistorius kazao da Berlin i Bern zajedno nabavljaju protuzračni sustav IRIS-T SLM. No, sustav nije dovoljan te ga treba nadopuniti, smatra Marcel Berni, predavač na Vojnoj akademiji ETH Zürich. "IRIS-T SLM važan je za suzbijanje prijetnji srednjeg dometa, posebice zrakoplova, krstarećih projektila i većih dronova. No on nije učinkovit odgovor na jeftine dronove. Ako netko koristi skup vođeni projektil da obori dron koji košta samo nekoliko tisuća franaka, gubi bitku cijene", kazao je za Euronews. Berni ističe i kako je prijetnja dronovima stvarna "posebice jer se u Švicarskoj nalazi velik dio infrastrukture od europskog značaja“.

Švicarska, također, širi svoje sposobnosti s dronovima te joj je cilj da svaka satnija ima više obučenih pilota. Testiraju se, između ostalih, tzv. FPV ili kamikaze dronovi. Oni su maleni i brzi te mogu nositi eksplozivna punjenja ili se usmjeriti izravno na cilj.

Tako je i ovoga tjedna tamošnja vojska provela dodatna terenska testiranja mini dronova koji se mogu koristiti za izviđanje ili kao precizno oružje. Vojska, pritom, navodi da dronovi sve više proširuju mogućnosti izviđanja i napada. Za švicarsku vojsku cilj je, navodi Swissinfo, provesti rana testiranja kako bi ovladala tom tehnologijom. Novija testiranja bila su usmjerena na integraciju timova FPV dronova u borbene postrojbe, s ciljem testiranja interakcije između timova za intervenciju dronovima i borbenih postrojbi. Uporaba dronova u krizama i sukobima postala je norma, prema švicarskoj vojsci. Kao odgovor na rastući broj prijetnji, Savezni odjel za obranu, civilnu zaštitu i sport (DDPS) osnovao je u lipnju 2024. godine Radnu skupinu za dronove.