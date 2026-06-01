Francuska presrela ruski tanker pod lažnom zastavom: Macron poručio da se financiranje rata više neće tolerirati

Francuske vlasti u ponedjeljak su potvrdile da je ratna mornarica te zemlje presrela i zaplijenila ruski naftni tanker koji je plovio pod lažnom zastavom. Tanker Tagor, koji je isplovio iz ruske luke Murmansk, zaustavljen je i pregledan u nedjelju, više od 400 nautičkih milja od francuske atlantske obale.

Francuski dužnosnici sumnjaju da je brod koristio lažnu zastavu te da pripada takozvanoj „floti iz sjene” – mreži pretežno dotrajalih naftnih tankera kojima se zaobilaze sankcije uvedene nakon sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

„Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i financiraju rat koji Rusija protiv Ukrajine vodi već više od četiri godine”, napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na društvenoj mreži X. Operacija je provedena uz potporu Ujedinjene Kraljevine, koja je nedavno proširila ovlasti svojih vlasti za zadržavanje ruskih brodova osumnjičenih za izbjegavanje sankcija.

Ruski veleposlanik u Parizu izjavio je za ruske državne medije da je kapetan tankera Tagor ruski državljanin. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u ponedjeljak je osudio zapljenu, nazvavši je „nezakonitom” te ustvrdivši da se približava „međunarodnom piratstvu”. Dodao je kako će Moskva „uzeti u obzir, da tako kažemo, ovo postojeće negativno iskustvo” u nastojanju da osigura sigurnost vlastitog tereta.

Posljednji incident predstavlja četvrtu zapljenu ruskog broda koju je Francuska provela ove godine. Europske prijestolnice posljednjih mjeseci pojačale su pritisak na pokušaje Kremlja da zaobiđe zapadne sankcije, a francuski je sud u ožujku osudio jednog brodskog kapetana zbog upravljanja ruskim plovilom. Francuski prefekt za atlantsko područje priopćio je da tanker trenutačno pod pratnjom francuskih brodova plovi prema luci.