Otvoreni smo za suradnju s drugima i takvu mogućnost ne zatvaramo nikome osim SDSS-u i Možemo!

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, veliku je buru podigao izjavom kako njegova stranka ne isključuje unaprijed poslijeizbornu suradnju s HDZ-om. Tu je izjavu poslije donekle relativizirao, a u intervjuu Večernjem listu objašnjava kakav je doista odnos DP-a prema njegovoj bivšoj stranci.

Domovinski pokret nedavno je pokretao opoziv premijera Plenkovića iz niza razloga, a sada izjavljujete da ne odbacujete poslijeizbornu suradnju s HDZ-om. Kako to?

Pokretanje opoziva premijera čiji su ministri smijenjeni zbog ozbiljnih sumnji u korupciju i optužnica koje neki od njih imaju ili će im tek biti potvrđene legitiman je potez za koji smo dobili potporu cijele oporbe. Inicijativom za interpelaciju Andreja Plenkovića postavili smo opravdano pitanje političke odgovornosti šefa vladajuće koalicije, koji je sve te kompromitirane ljude imenovao – pa shodno tome snosi i vlastiti dio odgovornosti, a kakva je točno ona, to tek trebaju utvrditi institucije pravne države. Za razliku od nekih drugih, mi u DP-u smatramo da riba smrdi od glave i da je najvažnija interpelacija upravo ona koju smo mi pokrenuli – jedina u sedam godina otkako je gospodin Plenković na vlasti u Republici Hrvatskoj. Pritom napominjem da Domovinski pokret s Plenkovićevom strankom nikada nije dijelio vlast – pa tako ni političku odgovornost, a oni koji su na nož dočekali neke moje izjave i pritom ih politički nekorektno istrgnuli iz konteksta – bili su s HDZ-om na vlasti čak dva puta, jednako kao i SDSS ili HNS.

Sve od izborne kampanje 2020. godine govorili ste da vam je HDZ prihvatljiv, a Andrej Plenković nije. Više ga ne smatrate preprekom za suradnju sa svojom bivšom strankom?

Prije svega, Domovinski pokret smatra da se treba okupljati oko konkretnih programskim smjernica, a ne osoba ili stranaka i to je u najboljem interesu hrvatske budućnosti. Ljudi u DP ne ulaze zato da bi se uhljebili – kao oporbenjaci ili vlastodršci – ili razgovarali s bilo kim o podjeli fotelja, s obzirom na to da je većina naših dužnosnika i istaknutih članova realizirana u uspješnim karijerama izvan politike. Okupili smo se da spriječimo daljnje posrnuće naše države, devastaciju svih hrvatskih krajeva u demografskom i gospodarskom smislu i vrlo važno – rasprodaju nacionalnih resursa. Ako netko prihvati, primjerice, elektroničko glasovanje za Hrvate iz cijelog svijeta ili reviziju Erdutskog sporazuma te donošenje posebnog Zakona o zaštiti vrijednosti i simbola Domovinskog rata – mi nemamo problema s takvima surađivati, bez obzira na to iz koje stranke dolaze. Kao što mi ne dopuštamo da nama netko kadrovski kroji unutarstranački ustroj, tako se ne petljamo ni u to tko vodi neku drugu stranku, a konačni sud o politikama koje se vode ionako donose birači.

Vašu poruku da DP a priori ne odbija suradnju s HDZ-om Plenković tumači kao da ste naučili lekciju i shvatili da vam ranija isključivost nije bila mudra. Kako to komentirate?

Najveća lekcija iz koje će gospodin Plenković mnogo toga naučiti je snažan DP s dvoznamenkastim brojem mandata i u sljedećem saborskom sazivu, ali bez 'žetončića' i 'prodanovića'. Pod mojim vodstvom sigurno nam se više neće uvaliti potencijalni prebjezi ili trojanski konji HDZ-a ili bilo koje druge političke stranke. Kad vide naša nova lica i odlučnost u provedbi onoga na čemu naš narod inzistira, dobit ćemo dovoljno povjerenja da bez Domovinskog pokreta nitko neće moći sastaviti buduću hrvatsku Vladu.

Koja bi zapravo bila logika vašeg koaliranja s HDZ-om? Zašto bi takva suradnja Hrvatskoj bila nužna?

Neki su očito brzo zaboravili Domoljubnu koaliciju Tomislava Karamarka i svjetonazorski srodnih stranaka desnice, kao i Vladu gospodina Oreškovića koja je imala veliki potencijal, a onda su je srušili oni koji danas pozivaju na tzv. ideološki moratorij i neprihvatljivo postizborno koaliranje s radikalnom ljevicom kojom upravljaju Soros i strani centri moći. Naravno da je politika koju sada vodi Plenkovićev HDZ diktirana iz istih centara, što se najbolje vidjelo i tijekom dvije godine koronakrize, a čemu se DP odupirao najsnažnije i najdosljednije od svih parlamentarnih stranaka. Mnogi ne razumiju da bi se Hrvatskoj, ako ne skrene vidljivo ulijevo, mogao dogoditi austrijski scenarij, gdje su zeleno-crveni u koaliciji s europučanima, točnije narodnjacima – a posljedica je, primjerice, zabrana komemoracije na Bleiburgu. Brana za takav scenarij u Hrvatskoj je snažan Domovinski pokret.

Zbog čega bi, na kraju, birači trebali pokloniti povjerenje vama, a ne HDZ-u?

Dijelom sam već odgovorio na to pitanje, a da je HDZ ostao na Tuđmanovu putu – Domovinski pokret ne bi ni bio osnovan niti bih ja preuzeo vodstvo te snažne stranke, koja s ponosom baštini političku ostavštinu Franje Tuđmana, Ante Starčevića i Stjepana Radića. Mnogi s pravom razočarani birači HDZ-a okrenuli su se Domovinskom pokretu kao autentičnoj nacional-konzervativnoj i slobodarskoj opciji koja nikada neće dovesti u pitanje vrijednosti iznikle iz Domovinskog rata kao polazišne točke suvremene hrvatske povijesti i naše nacionalne budućnosti.

Izjavu da ne odbacujete a priori mogućnost suradnje HDZ-om naknadno ste relativizirali porukom da vam sasvim neprihvatljiv nije ni Grbinov SDP. Zbog čega ih, zapravo, spominjete? Je li to pokušaj sanacije štete nakon negativnih kritika na vaše približavanje HDZ-u?

Približavanje HDZ-u postoji samo u glavama novinara koji su plaćeni od HDZ-a za naručena pitanja jer, u tom smislu, nikakvih naznaka nije bilo osim odgovora na pitanje koje je glasilo: "Isključujete li moguću suradnju s HDZ-om?" Odgovor je bio: "Ne isključujemo." Na tom tragu odgovor o SDP-u bio je: "Po čemu bi nam Peđa Grbin bio dalji u odnosu na Andreja Plenkovića koji koalira sa SDSS-om." Dakle, iz tih teza ponajprije se može iščitati da su si svjetonazorski puno bliži HDZ i SDP i da će prije oni međusobno koalirati nego Domovinski pokret s njima. Doduše, mi kao ljudi odgojeni u duhu tolerancije, naučeni uvažavati, otvoreni na suradnju s drugačijima i drugima takvu mogućnost ne zatvaramo nikome, osim, naravno, SDSS-u i Možemo!

Priželjkivali ste okupljanje srodnih stranaka pod vodstvom DP-a. Sad ispada da bi Most, Suverenisti i Karolina Vidović Krišto mogli skupa na izbore, a nitko ne želi s vama. Kako to?

Mi smo ti koji ne žele prevariti vlastite birače, a oni zazivaju političku suradnju s opcijama čije su poruke i viđenje Hrvatske nama krajnje neprihvatljivi. Zar ćemo dopustiti da se na HRT-u našoj djeci i dalje puštaju trans crtići?! Zašto u eteru nema Thompsona?! Hoćemo li pred takvim stvarima gurati glavu u pijesak i govoriti da korupcija stanuje samo u HDZ-u ili ćemo reći da je to mnogo veći problem, ukorijenjen u same temelje duboke države naslijeđene iz bivšeg sustava i navika njezinih ključnih protagonista. Dio korupcijske hobotnice s kojom se institucije pravne države trebaju pozabaviti svakako je i aktivistička ljevica koja na iznimno netransparentan način koristi javna sredstva, a iz zambijskog skandala najbolje se vidi koliko je taj sustav premrežen. Svaka korupcija je zlo bez obzira na to iz koje političke strukture je generirana. Zato i treba doći na vlast, da se takve stvari presjeku, ali ne tako da jedne ganjaš, a druge aboliraš za iste ili slične stvari. Velika šteta Hrvatskoj se nanosi i nepromišljenim politikantskim potezima, poput, recimo, gubitka milijardi u arbitražnim sporovima koji nam nisu trebali, a nečijom političkom neodgovornošću smo ipak dovedeni u situaciju da sada sve moraju platiti hrvatski porezni obveznici. Zaista bih volio da mi netko objasni zbog čega gospoda iz Mosta i Suverenista a priori odbijaju suradnju sa strankom za koju im ideološki moratorij nije potreban, a to je Domovinski pokret, dok njihove najnovije vedete, Raspudići, pozivaju na suradnju sa Sandrom Benčić i Peđom Grbinom?! Što se pak HDZ-a tiče, već sam rekao – Domovinski pokret nije nikada koalirao s tom strankom, a Most je bio u koaliciji više puta. Isto vrijedi i za Hrvatske suvereniste, čiji je prvi predsjednik danas dio Plenkovićeve i Pupovčeve vladajuće većine.

Vidović Krišto, koja je s vama išla na izbore, naziva vas ispostavom Prvog plinarskog društva. Dugo ste o tome šutjeli, a sada kažete da surađujete s PPD-om. Možete li objasniti u čemu se konkretno sastoji ta suradnja?

Gospođu Vidović Krišto dugo poznajem i cijenim njezin novinarski, aktivistički i politički rad u borbi za istinu o Domovinskom ratu, a posebno Vukovaru. Kao odgovoran gradonačelnik tog grada podjednako cijenim i doprinos velikih nacionalnih kompanija koje su prepoznale grad heroj kao polazišnu točku za razvoj istoka Slavonije i cijele Hrvatske. Svaki dobronamjerni gradonačelnik, bez obzira na to iz koje stranke dolazio, zna koliko je teško privući i očuvati investicije, ljude koji zapošljavaju mlade, plaćaju poreze i odgovorno se društveno ponašaju. Hajkom na poduzetnike ne čini se dobro našoj domovini i sve me to podsjeća na neka stara vremena, u kojima se upiralo prstom u uspješne i otimalo od njih kako bi se dalo nesposobnima i politički podobnima.

